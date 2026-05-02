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Deslizamiento de tierra y roca grande en Monte Plata obstruyen tránsito en la Autovía del Nordeste

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) precisó que el desprendimiento de la roca de gran tamaño ocurrió específicamente en el kilómetro 82, próximo a la comunidad de Majagual (en dirección norte-sur), afectando el carril derecho.

Roca en Autovía Juan Pablo II

Roca en Autovía Juan Pablo IIFuente externa

Redacción Listín DiarioMonte Plata, RD

Los embates de una vaguada sobre el territorio nacional han dejado un saldo de cinco viviendas destruidas, 1,699 afectadas, 8,495 de personas desplazadas y al menos 45 comunidades incomunicadas, según detalla el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El fenómeno atmosférico desató fuertes aguaceros dispersos, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e inundaciones que golpearon distintas regiones del país. No obstante, el panorama tiende a mejorar, ya que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el sistema climático ha comenzado a debilitarse y a alejarse paulatinamente del territorio nacional.

Entre los estragos más notables causados por las precipitaciones, se reportó un grave deslizamiento de tierra en la Autovía del Nordeste (Juan Pablo II), a la altura de Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monte Plata.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) precisó que el desprendimiento de una roca de gran tamaño ocurrió específicamente en el kilómetro 82, próximo a la comunidad de Majagual (en dirección norte-sur), afectando el carril derecho.

En respuesta a la emergencia vial, unidades de la Digesett, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), se encuentran desplegadas en el lugar aplicando medidas preventivas y garantizando la seguridad perimetral.

Las autoridades de tránsito informaron que la circulación de vehículos en el tramo afectado se mantiene habilitada, pero operando de forma regulada e intermitente en ambas vías.

Ante el riesgo en la carretera, los organismos de seguridad emitieron un llamado urgente a los conductores con las siguientes recomendaciones: reducir la velocidad al acercarse al perímetro, conducir con extrema precaución, mantenerse atentos y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades en el lugar.

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