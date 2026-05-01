Inundaciones afectan las regiones Norte y Noroeste

El municipio de Castañuelas, en la provincia de Monte Cristi, permanece bajo las aguas tras el desbordamiento del río Yaque del Norte, mientras las autoridades advierten que la situación podría agravarse en las próximas horas debido a la continuidad de las lluvias en la región.

Mientras, decenas de familias en comunidades del Cibao resultaron afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias que han incidido en el país en los últimos días.

El alcalde de Castañuelas, Winston Álvarez, informó ayer que la crecida del afluente ha penetrado hasta la parte céntrica del municipio, afectando viviendas y establecimientos comerciales.

“El río salió de su cauce de manera repentina, alcanzando unos 200 metros fuera de su nivel normal, lo que ha provocado inundaciones en casas y negocios cercanos”, explicó el ejecutivo municipal.

Álvarez indicó que, aunque los organismos de emergencia se encuentran en la zona, el nivel del agua continúa en ascenso y aún no han comenzado a llegar las ayudas oficiales, pese a que la gobernadora provincial ya realizó el reporte correspondiente al Gobierno central.

El alcalde precisó que las lluvias registradas en la zona montañosa de Santiago Rodríguez y Villa Los Almácigos continúan incidiendo directamente en el aumento del caudal del río, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

En cuanto a la infraestructura, recordó que en varias ocasiones han denunciado el deterioro del puente sobre el río Yaque del Norte. “Sabemos que está en proceso de licitación, pero hasta el momento no tenemos información concreta sobre su intervención”, sostuvo.

La crecida del río Camú arrastró un puente, lo que afecta el tránsito. Indomet mantiene avisos y alertas meteorológicas debido a una vaguada.Listín Diario

En el sector agrícola, los daños ya son significativos. Según los reportes preliminares, más de 3,000 tareas sembradas de banano y arroz se encuentran bajo agua. El alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para el envío de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas.

El productor arrocero Mayinson Sosa, explico que miles de tares de arroz, ubicada en el proyecto Agrario de la comunidad de jobocorcobado y bohío Viejo, perteneciente a Montecristi, están bajo aguo.

Sosa dijo que la cocecha de arroz, que apena inicio, está recibiendo los embate del desbordamiento del río Yaque del Norte. El productor arrocero explicó que, de reseguir lloviendo, las pérdidas serían incalculables.

El director distrital de Palo Verde, Carlos Regino Reyes, señaló que esa comunidad, considerada una de las más vulnerables de la provincia ante fenómenos atmosféricos, se mantiene en vigilancia constante.

“Estamos dando seguimiento a la crecida del río y confiamos en que no se produzcan pérdidas humanas. Ya tenemos daños agrícolas, pero lo más importante es preservar vidas”, expresó.

Reyes indicó que, junto a la Defensa Civil y los cuerpos de bomberos, se han activado los protocolos preventivos, especialmente en las zonas más propensas a inundaciones.

Asimismo, manifestó su preocupación ante el panorama en Castañuelas, señalando que, de mantenerse el aumento del caudal, Palo Verde también podría verse afectado en las próximas horas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro.

inauguraciones en el cibao

Decenas de familias resultaron afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias que han incidido en el país en los últimos días, de acuerdo a directores de la Defensa Civil de distintas localidades del Cibao, como son Jamao al Norte en la provincia Espaillat y la provincia de La Vega.

María Mercedes Camacho Rosario, encargada de la Defensa Civil de Jamao al Norte, dijo que al menos 15 familias tuvieron que ser desplazadas de sus hogares y movilizadas a viviendas de otros parientes, debido al cúmulo de agua que penetró en sus casas.

Explicó que cada vez que llueve con intensidad, esas viviendas vuelven y se inundan, porque entiende que estas familias necesitan ser movilizadas definitivamente de esos sectores cercanos a ríos y cañadas.

“Es una intervención del gobierno que se necesita, que mueva a esas personas que están en esos lugares tan vulnerable, porque es un riesgo tremendo para esas familias”, indicó Camacho Rosario. Según explicó la cabecilla del organismo de socorro, la comunidad de Arroyo del Agua siempre se inunda, además del sector Los Brazos.

“Esa es la comunidad que más más necesidad tiene de ser movida de la zona, queda totalmente aislada cuando llueve. No hay forma de entrar ni de salir cuando los ríos cogen agua”, estableció María Mercedes.

Estas últimas precipitaciones han ocasionado incluso que el río Yásica sufriera un desbordamiento histórico sobre el nivel de la carretera y penetrara en lugares a los que nunca había llegado.

La Defensa Civil de Jamao al Norte cuenta con 45 miembros activos, distribuidos en diferentes localidades, y se mantienen vigilantes ante las alertas de las lluvias.

“Aquí amanece claro y pasa el día soleado, pero a las tres inician las lluvias, y no paran hasta las 7:00 de la noche y tenemos inundaciones casi todos los días”, agregó.