Hipólito Mejía pide estudios técnicos antes de emitir juicios sobre el proyecto minero en San Juan

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, abogó este jueves por que la discusión en torno al desarrollo del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan se realice con base en estudios técnicos, al tiempo que sostuvo que la minería puede ser compatible con otras actividades productivas.

Durante una visita a esta demarcación, el exmandatario fue enfático al señalar que este tipo de decisiones no puede estar marcado por prejuicios ni posiciones políticas.

“Hay posibilidades de desarrollar todos los sectores de la vida nacional. Y eso no tiene que preocuparle a nadie. Ahora, politiquería y demagogia barata no debe existir en una zona pobre”, expresó Mejía, al referirse a la discusión sobre la actividad minera en una zona agrícola.

Mejía también confrontó directamente al dirigente senador Félix Bautista en medio del debate, cuestionando su autoridad para opinar sobre el tema.

“Entonces, en ese caso yo voy a la mina. Además, en una cosa que esté Félix Bautista, yo tengo que enfrentarla, porque ese no tiene calidad moral para hablar de honestidad y prospectiva de lo que hay que hacer en el país. Por eso, por principios. Pero permitan que se hagan los estudios”, expresó.

El también dirigente político cuestionó que se plantee una incompatibilidad entre la minería y otras actividades productivas, al afirmar que “eso es una desviación” y que “todo es compatible”, en referencia a la posibilidad de desarrollar distintos sectores económicos de manera simultánea.

Asimismo, Mejía vinculó el debate con la realidad económica de la provincia, indicando que se trata de una zona pobre con necesidades de empleo y desarrollo, por lo que llamó a abordar el tema con una visión de largo plazo.

“Hay que ver esas cosas con realismo, con seriedad. No con demagogia barata y queriendo ser simpáticos. Así no estamos para desarrollar el país. Hay que ser serios en este tipo de cosas y de consideración de lo que conviene a largo plazo a la provincia de San Juan de Maguana”, expresó.

El exmandatario hizo un llamado a que la propia comunidad de San Juan asuma un rol activo en la definición del futuro que desea para esa provincia. “Porque la fuerza viva de aquí tiene que integrarse y saber lo que quieran”, dijo.

Las declaraciones de Mejía se producen en medio de un creciente debate sobre el desarrollo de proyectos mineros en San Juan, en el que distintos sectores han planteado la necesidad de profundizar los estudios técnicos antes de tomar decisiones.