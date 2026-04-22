La Policía Nacional exhorta al “Macho” a entregarse

La Policía Nacional, a través de la Dirección Regional Cibao Central, hizo un llamado de entrega a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, señalado como el principal responsable de la muerte de un chofer de camión de basura, en un hecho ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago.

La vocera policial en esta demarcación, Fiordaliza Popa Arias, informó que el sospechoso puede utilizar cualquier mecanismo que considere pertinente para entregarse y responder ante la justicia por el hecho que se le imputa.

De acuerdo con el informe preliminar, Metz Cruz, residente en el sector El Ejido y dedicado al negocio de préstamos informales, habría propinado una estocada mortal a la víctima, identificada como Deivy Abreu Quezada, la tarde del pasado viernes.

Tras la agresión, la víctima fue perseguida por un grupo de motoristas hasta las cercanías del Palacio de Justicia, donde posteriormente fue atacado con un arma blanca, recibiendo una herida en el muslo derecho que le ocasionó la muerte.

En relación con el caso, las autoridades también vinculan a Adony Antonio Ureña Ventura, Miguel García Balbuena, Joel Núñez, Carlos Andrés Roa Morán, Andrés Moncloud González y Kelvin Francisco Metz, mientras se amplían las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados.

Popa Arias reiteró que el presunto autor es activamente buscado mediante orden de arresto, al tiempo que calificó el hecho como lamentable y aseguró que ha generado consternación en la sociedad.

“Reiteramos el llamado a que se entregue por la vía que entienda pertinente y responda por este hecho”, expresó la vocera.

Indicó además que la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso y llevarlo ante la justicia.