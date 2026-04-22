El COE mantiene 17 provincias bajo alerta debido a una vaguada

Unas 17 provincias permanecen en alerta, tres en amarilla y el resto en verde, ante la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, que afecta el país con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en próximas horas.

Bajo alerta amarilla están Puerto Plata, Monte Cristi y Espaillat mientras que en verde están Monseñor Nouel, Monte Plata, Santiago, Duarte (en especial Bajo Yuna), Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, La Vega, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal.

Recomendaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Esto debido a posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra. Además, queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao.

También el COE exhortó a los conductores de vehículos a tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

Informe de Indomet

Hoy, durante las horas matutinas el sistema frontal se ubicará próximo a la costa norte, y junto a los efectos locales favorecerá las concentraciones nubosas y la ocurrencia de aguaceros con tronadas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del litoral atlántico y el valle del Cibao, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras.

Lluvias en la tarde

Este miércoles en la tarde las precipitaciones serán más frecuentes e intensas, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente sobre San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Pedernales y el Gran Santo Domingo.