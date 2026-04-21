Pérdida extrema de sangre causó muerte de Deivy

“Shock hipovolémico”, fue la causa de muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de acuerdo a Miguel Ortega, director del Hospital Presidente Estrella Ureña, quien explicó que pese a someterlo a una intervención quirúrgica y transfundirle al menos 3 pintas de sangre, este pasó a ventilación mecánica y finalmente falleció en horas de la madrugada del sábado, por la gran cantidad de sangre que perdió tras ser agredido con un arma blanca.

“Si se hubiese actuado antes, probablemente se hubiera podido salvar”, aseguró Ortega, indicando que el tiempo perdido desde el momento en que fue herido hasta que llegó al hospital, pude ser clave para resguardar su vida.

A las 3:28 de la tarde del viernes, el Sistema de Emergencias 911 recibió la llamada de socorro, la ambulancia llegó al Palacio de Justicia de Santiago a las 3:38, varios minutos después, a las 3:45, fue recibido en la Emergencia del hospital con una presión arterial de 80/40 “en shock”, donde fue preparado inmediatamente para cirugía con un especialista vascular.

El médico que realizó la cirugía, logró reparar la herida que penetró la vena femoral de la pierna derecha de Deivy, transfundiéndole además, tres pintas de sangre. Tras salir de cirugía, fue conectado a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos, y aproximadamente a las 5:50 de la madrugada del sábado, falleció.

“Lo que lo mató fue el shock, la gran pérdida de volumen, cuando el ser humano pierde demasiado volumen de su cuerpo, aunque se repare la herida, ya la secuela que queda en el organismo, desarrolla una inflamación inmensa. El corazón, el cerebro, los riñones, no tienen esa capacidad de tolerar tantos minutos sin flujo sanguíneo suficiente”, explicó médico Ortega.

De acuerdo a testimonios, el incidente que produjo la persecución, ataque y posterior fallecimiento de Deivy, se originó en la parada de motocicletas de la calle 21-A, que conecta con la Circunvalación Sur de Santiago, donde una turba de motoconchistas comenzó a perseguirlo.

En parada de motores de Rafey, más personas se unen a la persecución. Minutos más tarde, Deivy se detiene en el destacamento de la Policía Nacional del Ensanche Espaillat, donde pide ayuda vociferando que lo quieren matar. Al no recibir una asistencia oportuna, Deivy continúa en el camión recolector, hasta en Palacio de Justicia.

En la puerta lateral del Palacio, que accede al parqueo de los jueces, se produce la agresión contra Deivy, por parte de una turba de motoconchistas, quienes lo agreden con armas blancas.

Deivy, herido, corre hacia el parqueo del Palacio para buscar ayuda, sin que nadie lo asistiera. Mientras se desangra, los presentes graban el hecho.

velatorio y sepultura

En medio de tristeza y dolor fueron velados el domingo, en el centro comunal de la comunidad el Cercado, en Constanza, los restos de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer de un camión de desechos sólidos de Santiago que perdió la vida tras de ser ingresado en un centro de salud, producto de las heridas de arma blanca recibidas por un grupo de motoristas, luego de un accidente de tránsito.

“Yo lo que le pido a las autoridades es que yo quiero justicia, de verdad, justicia para mi hijo. Mi hijo no se merecía esa muerte tan mala. Dios tiene que castigar y cobrar la muerte de mi hijo. No era malo, mi hijo era bueno”, expresó en medio del llanto Sofía Quezada, madre de Deivy.

Deivy Carlos Abreu era padre de 3 hijos, y en Constanza trabajaba como obrero en la construcción; se había mudado a Santiago hace alrededor de 4 años, según su familia, buscando mejorar su situación económica, y aquí era empleado de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa). Durante 2 años también fue pastor en Agrey, según cuenta su familia.