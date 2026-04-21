Joven de 18 años hospitalizada tras resultar herida de bala en operativo policial en Santiago

Una joven de 18 años permanece ingresada en un centro de salud de Santiago tras recibir un disparo en la cabeza, mientras se desplazaba junto a su novio en una yipeta que fue tiroteada por una patrulla de la Policía Nacional la noche del pasado viernes en el sector La Herradura, en Santiago.

La herida fue identificada como Ailin María Rodríguez, quien según especialistas médicos, se encuentra estable dentro de su condición, aunque con secuelas neurológicas producto del impacto de bala.

De acuerdo con la neurocirujana Cristina Martínez, encargada del departamento, la joven fue ingresada la madrugada del día 18, alrededor de la 1:45 a.m., en estado delicado.

“La paciente llegó con un estado neurológico de desorientación, hemiplejía del lado derecho y una herida de arma de fuego a nivel del hemisferio izquierdo”, explicó la especialista.

Martínez indicó que, pese a la gravedad inicial, la paciente ha mostrado una evolución favorable.

“Actualmente está estable dentro de su condición neurológica. Ha ido recuperando movilidad en el hemicuerpo, está despierta, se está alimentando y reconoce a sus familiares”, precisó.

La doctora aclaró además que la lesión fue causada por un proyectil que se fragmentó al impactar.

“Algunos fragmentos de la bala aún permanecen, ya que se trata de un proyectil que se dispersa. No existe un único fragmento alojado como tal”, explicó, al tiempo que señaló que durante la intervención quirúrgica se encontraron fracturas y hematomas intracraneales.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 a 11:00 de la noche, en las proximidades de Barrio Lindo, camino a Tomayo, donde el vehículo en el que se desplazaban los jóvenes recibió más de 15 impactos de bala, afectando neumáticos, cristales, batería y radiador.

El padre de la joven, Norman Rodríguez, denunció un uso excesivo de la fuerza y exigió justicia por lo ocurrido.

“No fue un accidente, fue un abuso. Eran jóvenes con las manos levantadas dentro del vehículo y aun así dispararon”, expresó.

Rodríguez aseguró que su hija ha presentado dificultades en el habla y episodios de pérdida de memoria, aunque reconoce a sus familiares más cercanos.

Asimismo, denunció que el joven que acompañaba a su hija también resultó herido y fue golpeado por los agentes tras ser sacado del vehículo.

“Lo esposaron, lo tiraron al piso y le pusieron un pie en la cabeza. Eso no tiene justificación”, afirmó.