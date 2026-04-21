Continúa prófugo quien dio las estcadas al chofer de camión de basura en Santiago

El Ministerio Público solicitó medida de coerción contra 7 personas; sin embargo, la persona que de acuerdo a los vídeos propinó las estocadas a Deivy Abreu Quezada, de 40 años, continúa prófugo.

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó anoche que es activamente buscado Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8, por su presunta participación en el homicidio.

“Falta una persona que está individualizada, pero que todavía no ha sido arrestada, pero vamos a solicitar medidas para 7 de los motoristas”, explicó la magistrada Kirsa Abreu, fiscal titular de Santiago.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclús González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública la identidad del principal atacante, aunque el Ministerio Público establece que ya está tras su paradero.

irregularidades

El abogado Russel Aracena, representante de dos de los implicados, explicó que el día domingo, alrededor de las 9:00 de la noche, la fiscal Johanna García Rivas, directora técnica del Departamento de Homicidios de la fiscalía, puso en libertad a Yeuri Filión y su hermano José Ignacio Torres Filión, entregándoselo a un individuo que hasta el momento se desconoce su identidad.

“Según los familiares de mis representados por alguien que ni es abogado, que llegó allá y ella los liberó, violentando todos los protocolos, procedimientos legales y hasta el manejo en un caso de esta magnitud”, indicó Aracena.

El abogado calificó de “sospechosas” las acciones tomadas por la magistrada, indicando además que, el principal sospecho de causar la herida mortal de Deiviy, no se menciona entre los presuntos responsables ni está detenido. Aracena aseguró que este individuo está vinculado a otros hechos de sangre y no ha sido imputado.

Tildó de “irresponsable” al Ministerio Público, por la actuación que ha tenido en este caso, ya que son ellos quienes “deben velar por el bienestar común y la seguridad sociedad”.

La oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santiago fijó para mañana 22 de abril, en horas de la mañana la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los siete motoristas apresados por su presunta vinculación a este hecho.

De acuerdo a la fiscal titular entre los ilícitos penales por los que se estaría solicitando medida de coerción están el asesinato, asociación de malechores y otro tipo de infracciones que puedan ir individualizando durante la investigación. De igual modo se espera que el caso sea declarado complejo por la multiplicidad de actores.

alcaldía

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió en su despacho a los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien perdió la vida tras ser víctima de un hecho de violencia mientras realizaba labores de recogida de desechos sólidos en la ciudad.

En el encuentro participaron su hija, Kiara Michel Abreu, y su hermana, Sarah Seline Abreu, acompañadas del abogado José Martínez Brito, representante legal de la familia.

Rodríguez expresó su solidaridad y respaldo a los familiares en medio del dolor que atraviesan, al tiempo que reiteró el compromiso de la Alcaldía de acompañar el proceso legal hasta que el caso sea esclarecido y los responsables enfrenten la justicia.

Los familiares de la víctima manifestaron su determinación de continuar la búsqueda de justicia, en medio de un proceso marcado por el dolor, el agotamiento emocional y la fe. “Somos una familia creyente, y confiamos en que Dios nos guiará para encontrar el camino correcto”, expresaron.

el hecho

La tarde del pasado viernes, Deivy Abreu Quezada fue perseguido por un grupo de “Motoristas”, hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue atacado con un arma blanca en el muslo derecho.

Abreu Quezada falleció la madrugada del sábado en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al cual había sido trasladado luego de salir de cirugía.

El día de ayer, fueron sepultados los restos de Deivy Abreu Quezada en el cementerio Municipal de Constanza en medio del dolor y la tristeza mientras sus familiares pedían justicia.