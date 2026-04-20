Reportan como desaparecido a reconocido vendedor de comida rápida en Santiago

Familiares reportaron como desaparecido a Francisco Alberto Peralta Puello, de 54 años, quien fue visto por última vez el pasado sábado alrededor de las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con sus parientes, Peralta salió desde su vivienda en el sector Ensanche Bolívar con destino al mercado El Hospedaje Yaque, donde acostumbraba abastecer su negocio de comida rápida, ubicado en la marquesina de su hogar.

“Mi padre salió a las 11 de la mañana rumbo al Hospedaje Yaque. Me pareció extraño porque él suele salir entre 8:00 y 9:00”, explicó su hijo, Franco Peralta.

El familiar indicó que el hombre llevaba entre RD$8,000 y RD$10,000 al momento de salir, pero nunca llegó a su destino.

“Llamé a su motoconcho de confianza y me dijo que no lo llevó ese día. También fui a los lugares donde suele comprar y me dijeron que no había pasado por allí”, detalló.

Peralta Puello es descrito por sus allegados como una persona cercana, conocida en la comunidad por su negocio, el cual ha mantenido por más de 28 años.

“Es una persona alegre, muy familiar, chévere; si te cogió confianza muy divertido, alguien muy cercano y familiar. Que era reservado con sus cosas financiera”, expresó su hijo.

Asimismo, indicó que, al momento de su desaparición, vestía un poloche azul, pantalón jean y tenis blanco con rojo.

Los familiares informaron que han acudido en varias ocasiones al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, a la espera de la autorización de un fiscal para acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.

“Tengo mucha fe y esperanza de que vaya a regresar bien, y que quizás, sea otra cosa. Tú sabes que en el mundo hay mucha maldad” concluyó”, concluyó Franco.