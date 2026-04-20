Ministro afirma país es el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, anunció que la República Dominicana se ha convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, superando incluso, de manera conjunta, la producción total de toda la región.

Durante el lanzamiento del inicio de la cosecha de arroz, el ministro Espaillat Bencosme, aseguró que la comida del pueblo dominicano está plenamente garantizada, al revelar que el país cuenta actualmente con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, lo que fortalece el abastecimiento nacional.

“Hoy no solo iniciamos una cosecha, hoy celebramos la seguridad alimentaria de la República Dominicana”, expresó Espaillat, al resaltar que el arroz constituye la base de la dieta nacional y un elemento esencial de estabilidad social.

Espaillat explicó que, al cierre de marzo, el país había sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que en las primeras áreas cosechadas los rendimientos superaban los 5.44 quintales de arroz blanco por tarea, reflejo del impacto de la tecnología, la innovación y la mecanización en el campo.

Destacó que en 2025 la producción alcanzó 14.78 millones de quintales de arroz, equivalente a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando así el liderazgo productivo del país en la región.

"Esto no es casualidad. Es el resultado de una visión clara del país, de políticas públicas acertadas y del compromiso de nuestros productores, afirmó el ministro", al destacar la fortaleza del sector y su papel clave en la seguridad alimentaria.

Espaillat señaló que la República Dominicana cultiva aproximadamente 1.5 millones de tareas de arroz y realiza dos cosechas al año, lo que garantiza un flujo constante de producción y estabilidad en el mercado interno.

Indicó, además, que el arroz representa entre el 13 % y el 15 % del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), evidenciando su peso estratégico dentro de la economía nacional.

El ministro resaltó que el consumo de arroz en el país ronda las 128 libras per cápita al año, lo que confirma su arraigo en la cultura y alimentación del pueblo dominicano.

'"Cuando hablamos de arroz, no solo hablamos de economía, hablamos de paz social y de seguridad alimentaria", sostuvo.

inventario supera los 5 millones de quintales

En ese sentido, reiteró que, pese a las incertidumbres del contexto internacional, la República Dominicana mantiene una posición sólida al producir más del 90 % de los alimentos que consume.

"Mientras en otros países hay dinero, pero no hay qué comprar, aquí ocurre lo contrario: tenemos producción, tenemos alimentos y tenemos la capacidad de garantizar la comida de nuestra gente", enfatizó.

El ministro valoró el esfuerzo de los productores, técnicos y trabajadores del campo, señalando que cada quintal producido representa crecimiento, estabilidad y soberanía para el país.

impulso del gobierno y modernización del campo

"Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética", es el eslogan de este año para el inicio de la cosecha de arroz, resaltando los avances alcanzados en modernización, innovación y mejoramiento genético que han impulsado la productividad del sector arrocero nacional.

Espaillat destacó que el modelo agrícola impulsado por el Gobierno, basado en mecanización, innovación y mejoramiento genético, no solo incrementa la productividad, sino que también transforma la vida de miles de productores.

"El arroz no es solo un cultivo; es cultura, tradición y estabilidad. Cada grano que hoy comenzamos a cosechar es una garantía de tranquilidad para el pueblo dominicano", concluyó el ministro.

valoran respaldo de abinader al sector arrocero

Asimismo, el director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), Heraldo Suero, resaltó el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector arrocero, destacando su presencia continua en los lanzamientos de cosecha como muestra de compromiso con la producción nacional, así como la apertura al diálogo y el apoyo oportuno del Gobierno, factores que han contribuido a fortalecer la estabilidad del sector y la soberanía alimentaria del país.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en Bonao, Robin Mejía, quien elevó una oración por la prosperidad del campo dominicano, el bienestar de los productores y la continuidad de una cosecha abundante que contribuya a fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola nacional.

Estuvieron presentes las gobernadoras de Monseñor Nouel, Adela Tejeda; de La Vega, Luisa Jiménez; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; los directores del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), David Herrera, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba; el presidente de la Federación Nacional de Productores Arroceros (FENARROZ), Marcos Rodríguez; el director de Bio-Arroz, Cristino Durán; los alcaldes de Juma Bejucal, Teodoro Santos; de Bonao, Eberto Núñez y los diputados Nolberto Ortiz De La Cruz y Orlando Martínez.