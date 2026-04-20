Encuentran mujer muerta con un disparo en el cuello en Dajabón

Las autoridades levantaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente cuarenta años, quien fue encontrada con un disparo en el cuello y desnuda en una finca próximo al paseo de los estudiantes en Dajabón.

De momento se desconoce la identidad de la occisa, mientras que las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron una investigación en busca de identificar a los autores del hecho.

El médico legista Manuel Guzmán, dijo que la fallecida presenta signos de violencia y un disparo en el cuello con entrada y salida, por lo que será trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes

Al lugar del hallazgo acudieron miembros de la Policía Nacional y decenas de curiosos, por lo que fue necesario establecer un cordón de seguridad para preservar la escena.

Asimismo, informaron que no se han reportado personas desaparecidas en esta zona.