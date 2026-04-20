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Encuentran mujer muerta con un disparo en el cuello en Dajabón

De momento se desconoce la identidad de la occisa, mientras que las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron una investigación.

Autoridades levantan el cuerpo sin vida de una mujer.

Autoridades levantan el cuerpo sin vida de una mujer.Fuente Externa

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Goidy ReyesDajabón, RD

Las autoridades levantaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente cuarenta años, quien fue encontrada con un disparo en el cuello y desnuda en una finca próximo al paseo de los estudiantes en Dajabón.

De momento se desconoce la identidad de la occisa, mientras que las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron una investigación en busca de identificar a los autores del hecho.

El médico legista Manuel Guzmán, dijo que la fallecida presenta signos de violencia y un disparo en el cuello con entrada y salida, por lo que será trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes

Al lugar del hallazgo acudieron miembros de la Policía Nacional y decenas de curiosos, por lo que fue necesario establecer un cordón de seguridad para preservar la escena.

Asimismo, informaron que no se han reportado personas desaparecidas en esta zona.  

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