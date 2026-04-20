Crecida de río vuelve a afectar a productores de Tireo

Decenas de agricultores resultaron afectados con la inundación de sus parcelas agrícolas en la comunidad de la Palma Arriba, en el municipio de Tireo, provincia La Vega, luego de que el río La Palma (Arroyo Prieto), se desbordara debido a las intensas lluvias que han incidido en gran parte del país en los últimos días.

Son al menos quince, los productores agrícolas, cuyos terrenos han sufrido impactos producto de la crecida del acuífero.

Asimismo, el desbordamiento del río ha impedido el paso hacia varias comunidades y ha empeorado la situación de deterioro de la vía principal de la localidad de La Palma.

Ante esa situación, los moradores de allí han protestado de forma pacífica para llamar la atención de las autoridades del Gobierno central. Entre las acciones simbólicas están relleno de hoyos con matas de guineo durante el día y, posteriormente, la quema de gomas en horas de la noche.

En ese contexto, residentes de la Palma Arriba, indicaron que medidas puntuales como el relleno temporal de hoyos podrían interpretarse como un “paño de agua tibia”, es decir, soluciones momentáneas que no atacan el problema estructural de la zona.

La comunidad hizo un llamado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para que actúen de forma coordinada, abordando tanto la rehabilitación de la vía como la canalización y control del cauce del río.

El alcalde del municipio de Tireo, Paul Piña, informó que se mantiene en contacto desde el sábado, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, gestionando una respuesta oportuna ante la situación vial que afecta a la comunidad. Asimismo, reiteró la importancia de que la intervención se realice de manera organizada, escuchando a los munitarios y priorizando soluciones integrales.

advertencias

Se recuerda que el pasado 7 de abril de este año, el ayuntamiento del municipio de Tireo emitió un informe expresando su alta preocupación por las lluvias que se aproximaban y representaban un riesgo el río Tireo.

El acalde Piña indicó que aunque se había informado que los gaviones habían sido preparados, la realidad en terreno evidenciaban que las intervenciones han sido parciales, mínimas y sin la profundidad técnica requerida, lo que genera una alta vulnerabilidad ante las lluvias tempranas.

Las lluvias colocaron al municipio en una condición crítica, con las márgenes del río inestables, zonas agrícolas sin protección efectiva, caminos vecinales vulnerables y comunidades en riesgo de quedar incomunicadas.

Piña explicó en el documento, que a pesar de las múltiples advertencias históricas del ayuntamiento, la respuesta de las entidades competentes siguen siendo lentas, fragmentadas y sin coordinación efectiva.

Ministerio de Agricultura no ha cumplido promesas de 2025

Asimismo, el cabildo expresó que resulta alarmante que las ayudas prometidas por el Ministerio de Agricultura a los productores afectados por las lluvias de mayo de 2025, nunca llegaron a Tireo, pese a los compromisos asumidos tras los levantamientos de daños, superaban los 100 millones de pesos.