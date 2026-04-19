Reportero relata persecución de chofer en Santiago y dice en vez de críticas debería ser premiado

El reportero gráfico que documentó la persecución que terminó con la muerte de David Abreu Quesada defendió su actuación y aseguró que, en lugar de recibir críticas, debería ser reconocido por su trabajo periodístico.

El viernes por la tarde una turba de motociclistas le provocó la muerte a David Abreu Quesada, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

El reportero explicó que presenció parte de los hechos mientras se desplazaba en su motor por las inmediaciones del Palacio de Justicia. Según relató, la persecución comenzó en la zona franca y continuó con una multitud de personas que seguían al camión.

En declaraciones al medio digital De Último Minuto, el reportero indicó que decidió grabar lo ocurrido para obtener información.

“Lo único que yo hice fue agarrar mi celular para empezar a grabar”, afirmó.

Narró que el chofer, tras lanzarse del camión y recibir una estocada en una pierna, ingresó al Palacio de Justicia y luego salió con el pie ensangrentado. En ese momento, continuó grabando y le hacía preguntas para intentar identificarlo y contactar a sus familiares.

Ante las críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que no auxiliara a la víctima, el comunicador aseguró que sí actuó, al realizar una llamar al sistema de emergencias 911 a las 3:30 de la tarde.

“Ellos me contestaron a mí que sí ya estaban en camino y que tenían conocimiento de eso”, dijo.

También sostuvo que en el lugar había autoridades “mucho más competentes que yo”, incluyendo personal de la fiscalía.

“No me siento bien con toda esa crítica. Deberían mejor premiarme, porque yo hice un trabajo periodístico”, expresó.

Según la Policía, el incidente se originó tras un accidente de tránsito, cuando el camión impactó una motocicleta, lo que desencadenó una discusión que escaló rápidamente a una persecución.

Al menos ocho motociclistas han sido arrestados en relación con el caso, informó la Policía.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, condenó lo ocurrido e instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato contra los involucrados, a quienes calificó como un “grupo criminal”.

En tanto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el crimen “no va a quedar impune”.