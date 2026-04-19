Indomet dice que se registrarán lluvias a partir de la tarde en diferentes provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo se pronostican posibles chubascos aislados sobre algunas provincias del país por movimiento de una vaguada hacia el este.

Entre las zonas que pueden ser afectadas están Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, San Pedro de Macorís y El Gran Santo Domingo.

Según la institución, el calentamiento diurno, la humedad e inestabilidad darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento luego del mediodía.

De igual forma, se espera que las temperaturas continúen ligeramente calurosas durante el día, debido a los efectos de la radiación solar y el viento estarán girando gradualmente al este y sureste.

En ese sentido, Indomet mantiene los niveles de alertas y avisos por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas en La Romana, El Seibo, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y Santiago.

Los avisos por riesgo están para el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, Hato Mayor, San José de Ocoa, Monte Plata y La Vega.

Esos posibles niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 a 72 horas.

Clima en Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional habrá incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta la noche.

Las temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.