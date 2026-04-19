Comlursa lamenta fallecimiento de Deivy Abreu; Alcaldía de Santiago dará seguimiento al caso

La empresa de gestión de residuos COMLURSA S.R.L. expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador, Deivy Carlos Abreu Quezada, quien perdió la vida tras ser ingresado en un centro de salud a causa de heridas de arma blanca recibidas durante un incidente violento.

Abreu Quezada formaba parte de la institución desde hace nueve meses.

"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de profundo dolor, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos", manifestó la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, la empresa condenó enérgicamente el acto de violencia que desencadenó esta tragedia, rechazando cualquier acción que atente contra la vida y la integridad física de los ciudadanos.

En ese sentido, Comlursa hizo un llamado a la sociedad hacia la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

La institución reiteró su compromiso con la protección de sus colaboradores y con la promoción de una cultura basada en valores de paz y seguridad ciudadana.

En tanto, la Alcaldía de Santiago también se refirió a este lamentable suceso, condenando este acto violento que acabó con la vida del colaborador.

“Los trabajadores de limpieza realizan una labor en beneficio de toda la comunidad. Ante cualquier incidente, existen mecanismos para resolver las situaciones de manera pacífica, sin recurrir a la violencia”, expresó.

Finalmente, la institución demandó que se aplique todo el peso de la ley a los responsables e informó que dispondrá su equipo legal para actuar ante los organismos judiciales.