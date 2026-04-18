Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

Denuncian incendio de caseta en entrada al parque Las Dunas en Baní

Las autoridades militares y policiales se encuentran en el lugar realizando las investigaciones de lugar.

Incendio en Dunas de Baní.

Incendio en Dunas de Baní.Fuente Externa

José DicenBaní, RD 

La mañana de este sábado se reportó un incendio que consumió una caseta ubicada en la entrada principal a Las Dunas Banilejas, en la zona de Las Salinas.

El siniestro se produjo en horas de la madrugada de este sábado, según los informes preliminares de los cuerpos policiales y militares a cargo de las indagatorias. Se sospecha de manos criminales en este evento, según informan vecinos de Las Salinas.

Las autoridades militares y policiales se encuentran en el lugar realizando las investigaciones de lugar.

Se recuerda que Las Dunas han sido intervenidas recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Procuraduría Nacional de Medio Ambiente, en busca de detener las ocupaciones de particulares que han sido denunciadas en el área de Las Calderas.

Tags relacionados