Denuncian incendio de caseta en entrada al parque Las Dunas en Baní

La mañana de este sábado se reportó un incendio que consumió una caseta ubicada en la entrada principal a Las Dunas Banilejas, en la zona de Las Salinas.

El siniestro se produjo en horas de la madrugada de este sábado, según los informes preliminares de los cuerpos policiales y militares a cargo de las indagatorias. Se sospecha de manos criminales en este evento, según informan vecinos de Las Salinas.

Las autoridades militares y policiales se encuentran en el lugar realizando las investigaciones de lugar.

Se recuerda que Las Dunas han sido intervenidas recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Procuraduría Nacional de Medio Ambiente, en busca de detener las ocupaciones de particulares que han sido denunciadas en el área de Las Calderas.