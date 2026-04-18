Cierran "Cruce de Ocoa" tras socavón; piden utilizar vías alternas

La Gobernación de San José de Ocoa informó que la carretera “Cruce de Ocoa” fue cerrada de manera preventiva, tras un socavón producto de las fuertes lluvias.

La institución llamó a la población a no transitar por la zona y utilizar rutas alternas como la autopista Duarte (Rancho Arriba, Nizao y Ocoa) y San Cristóbal (Los Cacaos, Presa de Jigüey, Tatón y Oca).

Asimismo, indicó que desde tempranas horas las autoridades se han mantenido en el lugar para dar seguimiento a los trabajos y evaluar la situación.

“A las 7:00 a. m., la Gobernación Provincial de San José de Ocoa, junto a las autoridades competentes, se trasladó a la carretera Ocoa – Cruce de Ocoa para dar seguimiento a la situación y evaluar las condiciones de la vía. Continuamos supervisando los trabajos y acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos”, comunicó la Gobernación a través de redes sociales.