Abinader anuncia construcción de 112 apartamentos para afectados por las lluvias en Puerto Plata

El presidente Luis Abinader anunció este sábado la construcción de 112 apartamentos para reubicar a familias vulnerables afectadas por las lluvias en Villa Montellano, Puerto Plata.

Durante un recorrido por la provincia, el mandatario instruyó la reconstrucción inmediata del puente sobre el río Camú, que colapsó por las lluvias, y visitó el sector Los Ciruelos, donde supervisó las labores de asistencia y apoyo a las familias impactadas.

Abinader informó que el Gobierno mantiene una coordinación activa con autoridades nacionales y locales para dar respuesta a las comunidades impactadas, siendo este uno de los territorios más afectados.

Explicó que también se han registrado afectaciones en zonas como Imbert y Yásica, donde el Gobierno ha desplegado asistencia de manera proporcional a través de las instituciones que integran el Gabinete Social.

El gobernante señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, aunque advirtió que, según reportes, aún restan unas 36 horas de lluvias, especialmente en la parte oeste de Puerto Plata, lo que mantiene el proceso de respuesta en curso.

Anunció la intervención de infraestructuras clave, incluyendo la reparación de carreteras y caminos vecinales que ya estaban contemplados antes de las lluvias, así como la construcción y rehabilitación de al menos 15 puentes en toda la provincia.

El jefe del Estado resaltó que estas acciones buscan reactivar las actividades económicas de Puerto Plata, una de las provincias más productivas del país, y valoró la colaboración entre autoridades locales, juntas de vecinos, sectores religiosos y el Gobierno central.

“Estamos trabajando para llevar la normalidad a todas estas comunidades lo antes posible”, expresó el presidente.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que unas 4,800 casas fueron afectadas por el fenómeno atmosférico. De ese total, al cierre de la jornada, aproximadamente 3,200 hogares ya habían recibido asistencia directa, principalmente en la comunidad de Cerezal.

También informó que como parte de las acciones inmediatas, el Gobierno distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, garantizando cobertura a todas las familias afectadas.

Además, fue instalado un hospital móvil de campaña para suplir los servicios de salud, debido a que el hospital de Villa Montellano se encuentra temporalmente fuera de servicio.

En el plano social, el programa Supérate activó un bono de emergencia, mediante el cual 2,190 familias recibieron un apoyo económico extraordinario de 7,000 pesos, con el objetivo de atender necesidades básicas en medio de la situación.

Recorre alrededores de río Los Ciruelos

El presidente Abinader se dirigió a la comunidad Los Ciruelos, donde recorrió los alrededores del río que lleva el mismo nombre y que producto de las lluvias se desbordó e inundó decenas de hogares circundantes, dañando enseres, electrodomésticos y otros artículos del hogar.

“La responsabilidad del gobierno es atender a su gente y especialmente a los que más lo necesitan y a los que han sido afectados. Esto no tienen que agradecerlo porque es una obligación nuestra”, recalcó el mandatario.

En este recorrido por puntos críticos y de acercamiento a las familias afectadas, el presidente reiteró que se debe fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno central, los gobiernos locales, iglesias y juntas de vecinos para mantener a la población preparada y evitar desastres mayores en situaciones como esta.