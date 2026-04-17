Productores de aguacates denuncian deterioro de carretera

En la región Peravia-Valdesia, casi unos 20 millones de unidades de aguacate al año se están perdiendo, a causa del deterioro de la carretera que conduce a la planta empacadora local. Lo que representa pérdidas masivas para los productores sureños.

La travesía hacia este bloque consiste en “un trayecto de unos 18 kilómetros sin asfaltar”, expresó el presidente del Bloque de Productores y Asociaciones de la región Peravia-Valdesia (Blopeva), César Ramírez Medina, en comunicación con Listín Diario.

A través de fotografías se visualizó la carretera que se extiende desde la comunidad Iguana hasta Arroyo Blanco. Un camino de pedregal, marcado por grietas, peñascos y hoyos producto de la erosión del suelo y las lluvias, según explicó.

Este agricultor, también de naranja agria y mango, describe el acceso a esa vía como “vital” para el transporte de los productos y el desarrollo económico de la zona, debido a que conecta a las comunidades productivas con los mercados locales y de exportación.

“Es mejor dejar el aguacate en la mano y no pagar el alto precio que están pidiendo los que recolectan el aguacate. Nosotros estamos cosechando alrededor de 20 millones de unidades de aguacate en la provincia Peravia y el 50% se está perdiendo por el mal estado de la carretera”, declaró a este diario.

Sumado a que la empacadora de aguacate, con una producción anual de millones de unidades, ha cesado sus operaciones, tras enfrentar el cierre por la falta de asfalto que impide que los contenedores transiten por los 18 kilómetros de la carretera afectada.

“Nosotros vamos cosechando alrededor de 111 millones de unidades de contenedores de aguacate al año y tenemos un año que no podemos sacarlo porque la carretera no nos permite el acceso. Ya lo que contamos fue por cerrar la empacadora porque ya no tenemos recursos para nosotros estarle dando mantenimiento a la carretera”, dijo.

Hoy, la producción de aguacate solo se distribuye en los mercados de la zona de Peravia, a un precio menor.

“Ya el aguacate lo vendemos una parte al mercado local, que se vende más barato, y otra parte se vende a los intermediarios, que también compran barato”, aseguró en conversación con este diario.

años sin ser escuchados

Los desperfectos del camino vecinal no son un problema reciente. Los productores aseguran que desde hace cuatro años han alzado su voz con quejas y protestas, incluso ante el presidente de la República, Luis Abinader, pero sin obtener respuestas para los arreglos del sendero.

“Hemos hablado con el presidente de la República, Luis Abinader, el senador de Peravia, la gobernadora, y se comprometieron a hacernos por lo menos 10 kilómetros y no nos dan una solución. No hemos podido lograr que ellos nos resuelvan ese problema”, declaró el productor agrícola, César Ramírez.

Ante el silencio por parte de las autoridades gubernamentales, los productores de aguacate, naranja y mango, aunque por varios años han intentado mantener la carretera con sus propios recursos, han desistido de acudir a servicios privados de maquinarias para arreglar la carretera.

“Nosotros rentamos greda, lo pasamos, pero desde que llueve la carretera vuelve y se daña. Entonces, cada vez que nosotros rentamos greda, nos cuesta entre RD$80 mil y 100 mil y no podemos seguir en esa situación porque lo que realmente se necesita es la falta de la carretera”, advirtió.

decenas sin empleos

El presidente del Bloque de Productores y Asociaciones de la región Peravia-Valdesia (Blopeva), César Ramírez Medina, advirtió que esta situación afecta a un total de 627 productores que integran el gremio.

Más a 50 obreros que quedaron desempleados, tras el cierre de la empacadora de aguacate.

“Hoy solo tenemos al sereno porque los contenedores no pueden acceder a las instalaciones de la empacadora”, expresó el agrícola.

Por lo que esta comunidad agrícola clama por la intervención urgente del Gobierno que les garantice el arreglo de la carretera lo antes posible.