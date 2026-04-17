El Gran Santo Domingo y otras 26 provincias en alerta por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 28 provincias bajo alerta, incluyendo el Gran Santo Domingo, tras el paso de una vaguada combinada con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste que provocará aguaceros y desarrollos nubosos para este fin de semana.

Entre las demarcaciones en alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte (el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Según el organismo, se prevé que persista una atmósfera húmeda e inestable y que sucedan incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas.

El COE ofreció el informe luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) e Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) establecieran que seguirán las precipitaciones y continuará aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

Las provincias que se encuentran en alerta verde son las siguientes: María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Azúa.

recomendaciones

Ante la ocurrencia de aguaceros que afectarán el territorio nacional, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, modestas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso. En la caribeña, sin restricciones.