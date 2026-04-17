COE reduce a 26 las provincias bajo alerta; el Gran Santo Domingo está en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo a 26 las provincias bajo alerta, tras el paso de una vaguada combinada con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste que provocará aguaceros y desarrollos nubosos para este fin de semana.

Un total de ocho provincias están en alerta amarilla: San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hayo Mayor, Monte Plata, La Vega, San José de Ocoa y San Juan.

Mientras que el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Duarte (el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Valverde y Azua, se colocan en alerta verde, para un total de 18 provincias.

Según el organismo, se prevé que persista una atmósfera húmeda e inestable y que sucedan incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas.