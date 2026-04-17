Aumentan a 11 las provincias en alerta amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 11 las provincias en alerta amarilla, tras el paso de una vaguada que impacta al país en los últimos días. En amarillo se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde está María Trinidad Sánchez, Duarte (el Bajo Yuna), Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Espaillat, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

Hasta el último boletín publicado por el COE la noche de este viernes, 26 provincias continúan bajo alerta debido a la vaguada combinada con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste que provocará aguaceros y desarrollos nubosos para este fin de semana.

Además, se prevé que persista una atmósfera húmeda e inestable y que sucedan incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas.

El Intituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este viernes que se continuarán observando el desarrollo nuboso generado por los aguaceros, además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Valverde, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, así como en localidades cercanas.

Asimismo, advirtió que desde tempranas horas de este sábado se esperan aguaceros y tronadas aisladas hacia las regiones este y nordeste del país.

RECOMENDACIONES

Ante la ocurrencia de aguaceros que afectarán el territorio nacional, el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones navegar con precaución por posible visibilidad reducida ante las fuertes lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Como también el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas. Destacó que los niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 a 72 horas.