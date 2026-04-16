Pronostican aguaceros muy fuertes para la noche de este jueves; 28 provincias siguen en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 28 las provincias bajo alerta ante la presencia de una vaguada que provocará aguaceros, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

En alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña, y Azua.

La entidad manifestó que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, así como también no hacer uso de balnearios debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Asimismo, el Instituto Dominicano de Meteorología indicó la tarde de este jueves que para esta noche se esperan fuertes aguaceros, enérgicas ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

“En ambiente marítimo, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones; a navegar con mucha precaución, tanto en la costa Atlántica y la Caribeña, debido a episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y oleaje localmente anormal”, dijo el Indomet.

Alertas

El COE recordó que la alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Asimismo, la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.