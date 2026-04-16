Pedernales comienza la XIV Semana de la Diáspora, un espacio para confraternidad dominico-haitiana

La provincia de Pedernales sirvió de escenario para el lanzamiento oficial de la XIV Semana de la Diáspora, una iniciativa impulsada por la Fundación Zile que promueve el diálogo, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos entre Haití y República Dominicana.

El encuentro reunió a autoridades locales, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil, así como a una importante delegación de la vecina ciudad haitiana de Anse-à-Pitres, encabezada por su alcalde, Harry Bruno.

El edil resaltó la importancia de este tipo de espacios para la continuidad de los esfuerzos por fortalecer los lazos entre ambos países a través de la comunidad haitiana en el exterior.

exprimer ministro haitiano

El exprimer ministro de Haití, Jean Henry Céant (2018-2019) fue el conferencista principal del evento, quien destacó la necesidad de asumir con realismo y visión de futuro la relación entre las dos naciones de la isla.

Asimismo, afirmó que “ninguna frontera puede borrar nuestra interdependencia; compartimos una isla, compartimos una historia y, querámoslo o no, compartimos un futuro”.

Según el expositor, la frontera, gestionando los problemas que puedan surgir, debe concebirse como una oportunidad para la prosperidad compartida.

Diáspora haitiana

Céant también dedicó una parte central de su ponencia al papel de los haitianos en el exterior, tanto en el presente como en el futuro de su país.

“Haití no se reconstruirá sin su diáspora”, manifestó, al tiempo que definió a esta comunidad como una fuerza financiera, una reserva de competencias y una red de influencia global, llamada a desempeñar un rol estructurante en el desarrollo nacional.

Jean Henry Céant, primer ministro haitiano en el período 2018-2019FUENTE EXTERNA

Víctimas de la Citadelle

Momentos antes de iniciar su charla, el exjefe de Gobierno pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida recientemente en la Citadelle Laferrière, monumento histórico emblemático de Haití.

En ese lugar falleció alrededor de una treintena de personas que se habían apretujado en el interior de la vieja estructura, construida en el siglo XIX durante los aprestos por la independencia de la nación caribeña.

La reunión incluyó una bendición especial ofrecida por los sacerdotes Germán Ramírez, párroco de Pedernales, y Julin Acosta, tanto para el acto inaugural como para el almuerzo de confraternidad celebrado en la ocasión.

Se reunieron alrededor de 140 personas para un almuerzo que fue concebido como un preludio de la conmemoración del Día de la Confraternidad Dominico-Haitiana, que se celebra cada 14 de abril conforme a la Ley 11-05.

Agradecimiento

Por su parte, Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, agradeció el respaldo de los patrocinadores de la XIV Semana de la Diáspora, entre ellos la empresa Western Union y su socio local VIMENCA, así como Sunrise Airways.

Igualmente, Paraison expresó su reconocimiento a las instancias gubernamentales dominicanas por las facilidades brindadas para la realización de esta actividad en Pedernales.

La XIV Semana de la Diáspora se desarrollará hasta el lunes 20 de abril.