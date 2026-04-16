Medio Ambiente hace descenso en Las Dunas de Baní

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron ayer un descenso en Las Dunas de Baní, justo en la zona recién ocupada por particulares en esta reserva científica Félix Servio Ducoudray.

Comunitarios de Las Calderas, que han defendido por décadas este patrimonio ecológico de los banilejos, informaron que una delegación de procuradores fiscales acompañados por un contingente militar llegó al sitio donde han instalado viviendas y otras infraestructuras que entran en conflicto con esta área protegida, según establece la Ley 202-04, del 2002.

Una fuente con conocimiento de esta operación desde la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales en San Cristóbal, confirmó la interdicción del organismo medioambiental a Las Dunas de Las Calderas, indicando además que la comitiva estuvo encabezada por un procurador de corte, quien dirigió el operativo.

“En ese despliegue de procuradores que hubo ayer en Las Dunas de Baní, ahí estaba el magistrado de corte, Francisco Contreras, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, se informó.

También se informó que estuvo el titular de la procuraduría responsable de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Villa Altagracia y Azua, magistrado Rigoberto Santana, junto a un equipo de fiscales y militares de la Procuraduría de Medio Ambiente de San Cristóbal.

Asimismo, ha hecho presencia en esta Reserva Científica, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con su titular al frente, el magistrado Contreras, mostrando el interés de este organismo en poner atención a las denuncias de los comunitarios de Las Calderas, hechas a través de este diario.

Prácticamente todos estaban para allá, se confirmó a este medio ayer, “porque hay un interés firme de la procuraduría y del Ministerio de Medio Ambiente de recuperar ese bien ecológico de los banilejos, del país y de la región del Caribe, por su valor y todo lo que representa como reserva científica, cultural y como atractivo turístico”, se aseguró.

el sitio

El área de Las Dunas donde se observan decenas de viviendas construidas por particulares, está ubicada entre el poblado viejo (original) de Las Calderas y el lugar conocido como Rancho Mar, al suroeste del poblado, expuso este diario, tanto en su edición impresa como digital, el pasado sábado.

tolerancia cero

En este sitio estuvo también el domingo pasado el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, luego que Listín Diario diera a conocer las denuncias de organizaciones, líderes comunitarios y ambientalistas que pidieron a las autoridades de Medio Ambiente, poner atención “a las ocupaciones de particulares que se producen de forma acelerada en Las Dunas de Baní, en la zona próximo al poblado de Las Calderas”.

Aquí, luego de anunciar una serie de medidas para poner freno a las ocupaciones y otros males en Las Dunas, el ministro Henríquez, dijo que “nuestra política, tanto de Medio Ambiente, como las autoridades militares; el SENPA, la Armada y el Ministerio de Defensa que nos han dado apoyo, aquí nuestra política es de tolerancia cero con respecto a intervenciones en áreas protegidas”.