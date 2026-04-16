Exigen terminación de trabajos en calle Del Sol

La Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA) manifestó su preocupación por los constantes retrasos en los trabajos de remozamiento de la calle Del Sol, principal arteria comercial de la ciudad, y denunció incumplimientos reiterados por parte de la empresa constructora encargada del proyecto.

Durante un encuentro con la prensa, directivos de la entidad aseguraron que las promesas de entrega han sido incumplidas en múltiples ocasiones, afectando gravemente al sector comercial del centro histórico.

El vicetesorero de Asecensa, Francisco Alba, explicó que el primer tramo del proyecto, comprendido entre las calles Sabana Larga y hasta la calle Cuba debía ser entregado en un plazo de tres meses, con fecha estimada para el 7 de diciembre de 2025, lo cual no se cumplió.

“Posteriormente se prometió su finalización después del Día de Reyes, luego el 30 de marzo, y ahora se habla de finales de abril. Sin embargo, los avances son casi nulos, por lo que entendemos que también será una fecha incumplida”, expresó Alba.

Alba sostuvo que la obra carece de planificación y consistencia en su ejecución, señalando que la empresa encargada se comprometió a trabajar de manera continua, incluso en horario extendido, sin cumplirlo.

Trabajos de remozamiento de la calle Del Sol en el Centro Histórico de Santiago.Listín Diario

Asimismo, cuestionó las razones ofrecidas para justificar los retrasos, como las lluvias o condiciones del subsuelo.

“Más del 70% del tiempo no ha llovido. El problema no es climático, es de planificación y cumplimiento”, afirmó el vicetesorero.

Mientras, el presidente de la entidad, José Octavio Reinoso, indicó que, aunque el sector empresarial respalda el desarrollo de la ciudad, la falta de cumplimiento en los cronogramas está llevando a los comerciantes al borde de la quiebra.

caen las ventas

Según explicó, las empresas ubicadas en el área intervenida han registrado caídas en sus ventas de entre un 70 % y un 90%, tras más de siete meses de trabajos.

“Vamos a tener una calle muy bonita, pero no vamos a tener comercios. Y eso el Gobierno debe entenderlo”, advirtió.

Reinoso señaló que, aunque recientemente autoridades prometieron concluir el tramo en unos 20 días, la entidad se mantiene a la espera de resultados concretos antes de definir nuevas acciones.

En tanto, el primer vicepresidente de Asecensa, José Marcelino Fernández, fue más enfático al asegurar que la empresa responsable de la obra no tiene la capacidad para ejecutarla, por lo que solicitó su sustitución.

En octubre de 2025, se estimó que esta intervención, que es parte de los acuerdos realizados por las instituciones de Santiago con la Presidencia, y que se está ejecutando vía la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, impactará la calle Del Sol desde la Benito Monción hasta la avenida Francia.