Comandante de la FARD realiza recorrido de supervisión aérea y terrestre en zonas afectadas de Puerto Plata

El comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, realizó un recorrido de supervisión aérea y terrestre en las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Puerto Plata, con el objetivo de evaluar las labores de asistencia que desarrolla el personal militar en apoyo a la población.

La visita se llevó a cabo por disposición del teniente general Carlos A. Fernández Onofre, titular del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en su condición de comandante del Comando Conjunto Unificado.

A su llegada a la Base Aérea de Puerto Plata, el mayor general Suárez Martínez fue recibido por el general de brigada piloto Héctor David Martínez Pérez, comandante de esa instalación, junto a la gobernadora provincial Claritza Rochtte de Senior. Posteriormente, realizaron un sobrevuelo en helicóptero hacia el distrito municipal de Yásica Arriba, donde se evaluaron las condiciones de las áreas afectadas por las inundaciones.

La gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte de Senior, recibió al comandante Suárez como muestra de apoyo y disposición.Fuente Externa

Más adelante, se trasladó por vía terrestre hacia el municipio de Villa Montellano, donde supervisó directamente las labores que realiza el personal militar en coordinación con los organismos del Estado.