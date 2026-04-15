Se registra incendio Mercado Fronterizo de Dajabón

Un incendio se registró este miércoles en un establecimiento comercial dentro del Mercado Fronterizo de Dajabón, por lo que unidades del cuerpo de bomberos tuvieron que acudir al área comercial para evitar la propagación del fuego.

El comerciante Oscar Díaz, dijo que el incendio lo pudo haber ocasionado un cortocircuito porque estaban instalando una lámpara.

El coronel de los bomberos, Diomedes García, alertó sobre el peligro en el mercado por las condiciones eléctricas existentes en el área comercial.

“Aquí hay una sobrecarga, ya yo he recomendado eso varias veces, tendido eléctrico en mal estado, yo lo he recomendado que no puede haber luz a menos que no haya mercado, solamente los días de mercado”, dijo.

Durante el incendio no se registraron personas heridas, mientras que las autoridades iniciaron una investigación al respecto.