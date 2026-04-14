Relleno Sanitario de Baní todavía sin recibir desechos de Nizao

La estación de transferencia de deshechos solidos inaugurada en Baní, por Do-Sostenible y el ayuntamiento local, en noviembre 2025, a un costo de RD$230 millones, según reportes de prensa, que permitió el cierre del antiguo vertedero a cielo abierto que operaba el municipio por décadas, funciona actualmente de forma efectiva, logrando el propósito buscado, según se ha explicado.

Ese Relleno Sanitario de Baní, cuenta con celdas impermeabilizadas, laguna de lixiviados, tratamiento de desechos, reduciendo drásticamente la contaminación, el humo y las plagas en la zona, según explicó, in situs, a Listín Diario, Sandro, colaborador del proyecto.

Sin embargo, la estación puesta en operación en esta ciudad, estaría dispuesta para recibir los desechos sólidos, según se ha explicado, del ayuntamiento de Nizao, donde se inauguró en noviembre pasado una estación de transferencia, a un costo de 21 millones de pesos.

En su momento, Do-Sostenible informó que esta estación a su vez gestionaría el traslado de sus deshechos hasta la estación moderna de Baní.

aún no funciona

En recorrido realizado por reporteros de Listín Diario este fin de semana, se pudo comprobar que la estación inaugurada en Nizao, todavía no está en operación, ya que el vertedero, de allí, sobre el lateral del canal Marcos A. Cabral, sigue acumulando toneladas de desperdicios, donde se queman.

Y sus gases, plagas, humareda y lixiviados siguen contaminando sus aguas y todo el ambiente en su entorno.

Vertederos improvisados cerca del canal Marcos A. Cabral afectan sus aguas.José Dicén

Mientras en la estación de transferencia, inaugurada justo al lado oeste de este tiradero de inmundicias, solo existe el solar con verja perimetral y un local para oficina, que aún sigue cerrada.

Se pudo comprobar también que, en el vertedero de Carretón, arrimado al canal Marcos A. Cabral, los ayuntamientos de Santana, Catalina, Carretón y Paya, siguen depositando allí sus fétidos desperdicios con toda regularidad, ya que todavía no están enviando su carga dañosa a la estación de Baní, como se anunció.

El ramal que cruza el sifón de Mata Gorda, sigue “anegado” de residuos plásticos y cuanta inmundicia arrastra el canal, más todo lo que lanzan los comunitarios. Mientras, el Instituto Naconal de Recursos Hidraulicos (INDRHI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales buscan reunirse con los alcaldes responsables de estos focos contaminantes.

en villa fundación

En mayo 2025, se inauguró en Villa Fundación, en convenio con Do-Sostenible, el ayuntamiento de esa localidad y la Asociación para el Desarrollo de Villa Fundación (ADEFU), otra estación de transferencia amigable con el medio ambiente, que tampoco está funcionando al día de hoy. El propósito de esta última es recibir los desperdicios de Palmar de Ocoa y Sabana Buey, más los de la propia Villa Fundación, para desde aquí, el ayuntamiento gestionar su traslado y depósito al Relleno Sanitario de Baní.

Aquí se habilitó un solar propiedad de Adefu, se le hizo verja perimetral, una fosa con piso de cemento, área de oficina y se dijo, además, que tendría una volqueta y pala mecánica para su operatividad, pero esta aún permanece cerrada, según explicó Henry, presidente de Adefu.

Todo esto a pesar de los esfuerzos que se hacen para su cierre, según han explicado autoridades locales, de Medio Ambiente y del Indrhi, que han encabezado reuniones y han citado a los alcaldes de estas localidades para tratar el problema, sin éxito hasta ahora.