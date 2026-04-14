Niños desaparecen tras inundaciones en la región Norte

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el país han generado un panorama crítico en varias provincias especialmente en la región Norte, donde comunidades enteras han resultado afectadas por inundaciones, desbordamiento de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra que han puesto en riesgo la vida de cientos de familias.

En provincias como Puerto Plata, Santiago, La Vega y Valverde, las precipitaciones han provocado la crecida repentina de afluentes, inundando viviendas, arrastrando pertenencias y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares.

Sectores completos han quedado bajo el agua, con calles convertidas en ríos, lo que ha dificultado el tránsito y las labores.

Asimismo, varias comunidades han quedado incomunicadas debido al colapso de puentes y daños en carreteras, como ocurrió en zonas de Puerto Plata, donde la fuerza de la corriente afectó infraestructuras clave.

También se han reportado acueductos fuera de servicio, lo que agrava la situación al limitar el acceso a agua potable. A esto se suma la evacuación de miles de personas hacia albergues temporales o casas de familiares, ante el peligro de nuevas inundaciones.

En medio de este escenario, también se han registrado casos trágicos que involucran a menores de edad arrastrados por la corriente de ríos y cañadas desbordadas, dejando fallecidos y desaparecidos en distintas localidades.

En el caso más reciente, se encuentra un niño de 3 años de nacionalidad haitiana, identificado como Badey, quien fue arrastrado por el agua en la comunidad de Montellano, Puerto Plata.

Según relatan sus familiares, el infante se encontraba con su madre dentro de su vivienda cuando el agua penetró de manera repentina, llevándolo consigo. El menor permanece desaparecido desde la noche del sábado 11 de abril, mientras sus parientes mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Mientras, el pasado 2 de abril un menor de 9 años, también de nacionalidad haitiana, falleció luego de haber sido arrastrado por una cañada en el sector La Puya, en Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Aunque no se conocen todos los detalles del hecho, informaciones indican que el niño se encontraba bañándose junto a otros menores antes de ser sorprendido por la fuerte corriente.

Su cuerpo fue recuperado por miembros del Cuerpo de Bomberos aguas abajo. Asimismo, una niña de 7 años perdió la vida en Villa Altagracia tras intentar cruzar un arroyo junto a su abuelo.

Ambos fueron arrastrados por la crecida; sin embargo, el adulto logró sobrevivir. De igual modo, un joven falleció mientras intentaba cruzar un río a caballo, siendo arrastrado por la fuerza del agua.