Lluvias causan más estragos en provincias de República Dominicana

Los torrenciales aguaceros de los últimos días causaron ayer más daños en provincias de las regiones Norte, Sur y Este del país.

Personas desplazadas, viviendas afectadas, comunidades incomunicadas, daños de vehículos e inconvenientes en el tránsito han provocado las lluvias con fuertes vientos que se registraron desde la madrugada de ayer en esta provincia y otras de la región Este.

Las lluvias provocaron que dos familias residentes en la calle Libertad, en el sector Los Cajuiles, fueran desplazadas por personal de la Defensa Civil, debido a las inundaciones que pusieron en riesgo la vida de niños y personas adultas.

Carlos de La Rosa, presidente en funciones de la Defensa Civil en El Seibo, confirmó que las precipitaciones se sintieron con mayor intensidad en la madrugada, provocando inundaciones e incomunicando a varias localidades.

La crecida del río Seibo ha afectado el paso de vehículos, incomunicando las localidades Las Cuchillas, Arroyo Grande, Caciquillo y otras aledañas. También afectó los puentes que enlazan la ciudad de El Seibo con esas comunidades.

Los daños han ameritado un operativo especial, debido a que a pesar de que se esperaban lluvias para principio de semana, no se esperaban para la madrugada de este lunes, lo que ha afectado las actividades cotidianas, el movimiento de productos agrícolas y de estudiantes hacia centros educativos de la ciudad.

Uno de los casos ocurridos fue un camión que se atascó en el kilómetro 9 de la carretera hacia el Cruce de Pavón, al tratar de cruzar el arroyo que aumentó su caudal, precisamente por las lluvias que cayeron en la zona.

De La Rosa indicó que el personal de la Defensa Civil ha estado activo para evitar que las inundaciones pongan en riesgos a residente en lugares vulnerables, por lo que mantiene estrecha comunicación con la gobernadora Magalys Tabar de Goico, para la asistencia y acciones que eviten riesgos a familias y dar asistencia a los afectados.

Incluso, las lluvias han afectado el propio local de la Defensa Civil de El Seibo, que debió colocar lonas, debido a que está pendiente de reparación desde hace tiempo y las autoridades se han retrasado el inicio de los trabajos.

En Barrancón, Luperón

Ciudadanos hicieron ayer un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes, para que acudan de manera inmediata en auxilio de la comunidad de Barrancón, en la provincia Puerto Plata, debido al impacto causado por los recientes aguaceros.

Cientos de familias han sufrido pérdidas cuantiosas en sus hogares y negocios debido a las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento del río Bajabonico, así como de cañadas y arroyos, dejando a esta comunidad gravemente afectada.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas de vudas, pero el daño a las viviendas y a las vías de comunicación es significativo, por lo que los residentes del lugar reclaman la asistencia del gobierno.

Bloquean tránsito tras inundación

El río El Manguito, el cual se mantiene en proceso de reencausamiento, se desbordó anegando al menos cinco viviendas en la comunidad Estero, de Neiba, a causa de los aguaceros del pasado domingo, que provocaron, además, daños a caminos vecinales e interparcelarios, aislando comunidades rurales.

Familias afectadas por las lluvias se afanan por salvar ajuares.LISTÍN DIARIO/

"El río llegó como a las once de la noche, por aquí solo ha venido la Defensa Civil y tuvimos que amanecer afuera porque se nos llenó la casa de agua”, dijo la señora Leydi Carvajal.

La familia de Ocadio Méndez Díaz es otra de las damnificadas con los aguaceros que afectaron sus ajuares y a la edificación de la Iglesia Católica.

"El río se desbordó gracias a que las autoridades bajaron todo el río para este lado, siempre hemos pedido que lo hagan para los dos, porque no le hace daño a nadie", dijo Méndez Díaz.

Esa situación provocó la reacción de los residentes en Estero, quienes bloquearon el puente en reclamo de la división del Manguito para reducir el caudal de agua que atraviesa la comunidad, provocando hileras de vehículos y motocicletas que se proponen transitar por la zona.

Agentes policiales se presentaron al lugar a fin de evitar alteración del orden, pero el paso continúa bloqueado.

Juan Daniel Díaz y Jesús de Los Reyes Herasme dijeron que el paro es para que las autoridades se presenten a atender su reclamo y evitar que continúen las inundaciones de viviendas.

"Las autoridades han hecho con nosotros lo que han querido, nos han tirado el río para Estero solo y el río es para Estero y la Villa, anoche se metió a las casas y las propiedades y no encontramos que hacer", expresó Díaz.

La gobernadora Maria Esther Díaz Medina dijo que se mantiene en contacto con las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), a fin de agilizar la obra que permitirá la división del río El Manguito.

Pero dijo que se debe accionar de inmediato para proteger a las familias más vulnerables de Estero con la posible crecida del acuífero.

El alcalde Yadel Suberví acudió a conversar con los comunitarios y una comisión del Ministerio de Obras Públicas pero no se llegó a ningún acuerdo para restablecer el tránsito vehicular.

El ejecutivo municipal dijo que para atender el reclamo de la comunidad se está agotando un proceso y pidió permitir el paso para mitigar la situación en medio de las amenazas de lluvias.

Otros hechos

Los aguaceros desbordaron también el arroyo Penda, pero las autoridades lograron retirar el material arrastrado que ha imposibilitado el paso en la entrada de Villa Jaragua.

Los aguaceros provocaron, además, la crecida del río Los Guineos,en la zona cafetalera Panzo y de varios arroyos aislando a Aguacate, Rancho Viejo y otras comunidades rurales.

Gobierno anuncia asistencia a familias

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció este lunes un masivo programa de asistencia social y apoyo a las familias afectadas por la crecida del río Camú, luego de un encuentro con autoridades locales en la Gobernación Provincial.

El funcionario informó la entrega de bonos del programa social Supérate, por un monto de 7,000 pesos por persona, dirigidos a ciudadanos impactados por la situación climática. Asimismo, anunció que el presidente Luis Abinader realizará una visita oficial a Puerto Plata en el transcurso de esta misma semana para supervisar personalmente las acciones del Gobierno y continuar fortaleciendo la respuesta institucional.

Paliza también comunicó la asignación de fondos especiales para todos los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de atender necesidades urgentes derivadas de las recientes inundaciones.

Explicó que los trabajos de construcción del puente sobre el río Camú iniciarán de inmediato, destacando que la obra será ejecutada por la empresa Acero Estrella, responsable de la carretera existente y garante de la estructura, lo que permitirá agilizar el proceso sin necesidad de nueva licitación.

El ministro informó además que el Gobierno ha destinado más de 15 millones de pesos para asistir a mujeres afectadas por las inundaciones en el municipio de Montellano.

Como parte de la respuesta humanitaria inmediata, tres cocinas móviles de los Comedores Económicos del Estado Dominicano se encuentran operando diariamente, dos en Montellano y una en Imbert, garantizando alimentación caliente a los afectados. “Hoy la prioridad es comida y agua para nuestra gente”, expresó Paliza, reiterando el compromiso del Gobierno dominicano de continuar brindando asistencia integral hasta restablecer la normalidad en las comunidades impactadas.

En el encuentro participaron la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginette Bournigal y los alcaldes de los diferentes municipios, el viceministro de Obras Públicas, Oliver Nazario, los diputados, Emil Durán, Lidia Pérez y Fiordaliza Estévez, el director regional de Educación, Luis José Sánchez Baldwin, el director provincial de Salud Pública, Héctor Hernández, el director de la Defensa Civil, Wáscar García, entre otros funcionarios.