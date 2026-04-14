Lluvias ayudan a limpiar agua de la presa de Hatillo

La enorme cantidad de lluvias que han incidido en el país, sobre todo en la creciente de la cuenta hidrográfica del Yuna, han tenido un impacto positivo para la limpieza de la presa de Hatillo, de acuerdo a Francisco Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez.

Sánchez explica que el agua que ha entrado a la presa, ha llevado a un proceso de mejora importante, considerando que desde la institución habían propuesto dejar de turbinar el agua para que la presa pudiera alcanzar el tirante de descarga que es 86.5 metros.

Actualmente, el tirante de descarga está en casi 88 metros de altura, es decir, que está vertiendo 1 metro y medio por encima, lo que constituye un volumen considerable que ha ido limpiando el área de la presa de Hatillo, ha ido oxigenando el agua, y mejorando la situación allí.

“Las colonias que estaban ahí produciendo el color verde, que eran unas cianobacterias, son superficiales, y con el movimiento del agua y la fuerza de precipitación que tiene el agua se rompen las moléculas que se encuentran ahí, por lo que tenemos ya una situación de algas que están muriendo y que esperamos que en los próximos meses ya tengamos un lago, por lo pronto diferente, aunque no saneado”, explicó.

Estableció que para sanearla, se requiere mucho tiempo evitando que lleguen aguas de descargas.

Adicionalmente y muy importante, de acuerdo a Sánchez, que se controle el impacto que está generando el yacimiento de Falconbridge a cielo abierto.

Se recuerda que el pasado mes de marzo, la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez manifestó su preocupación ante la situación de la cuenca hidrográfica del Río Yuna, que impacta de manera directa la calidad ambiental de la Presa de Hatillo.

Ante esta realidad, los directivos de la Cámara hicieron un llamado al Gobierno dominicano, a las instituciones descentralizadas, autoridades locales y organizaciones de la provincia para implementar con urgencia medidas de mitigación.

Entre estas, propusieron revisar la aplicación y eficacia de los protocolos de mitigación ambiental de las empresas mineras Barrick Pueblo Viejo, Falcondo y Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) (Cerros Maimón), aplicando correcciones en caso de incumplimiento o ineficacia.

Además, oxigenar el agua en puntos clave del lago y retirar algas acumuladas en los bordes, realizar un estudio sobre abatimiento y sedimentos depositados en la presa, junto a un plan de dragado y controlar las descargas sanitarias en el alto Yuna mediante la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas, prohibir el uso de pesticidas y abonos con contenido de fosfatos en toda la cuenca alta del Yuna.

También plantearon crear una mesa de trabajo permanente que integre a ministerios y organismos descentralizados, las universidades Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), la Cámara de Comercio, el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, asociaciones, gremios e instituciones comunitarias medioambientales, con el objetivo de evaluar estudios técnicos, validar resultados y dar seguimiento a un plan de manejo.