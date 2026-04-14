Investigadores PUCMM: descenso repentino de la temperatura provocó granizada en Bayahíbe

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) ofreció un informe sobre los resultados de los factores ambientales que explican con datos meteorológicos la granizada que se registró la tarde del pasado lunes en la zona costera de Bayahíbe.

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación, la granizada fue producto de un descenso repentino de la temperatura de 12°C, en tan solo 45 minutos.

A las 3:00 de la tarde se reportaron 32 °C, mientras que a las 3:45 de la tarde había descendido a 20 °C.

“Este tipo de caída brusca de temperatura provoca granizadas, al producirse el choque entre una masa de aire frío y aire cálido y húmedo”, explica el documento.

Los resultados fueron registrados por los sensores ambientales distribuidos en el pueblo, así como una estación meteorológica que se encuentra ubicada en la estación del Cuerpo de Bomberos de Bayahِíbe, como parte del proyecto de investigación “Use of Digital Information Technologies for Adaptation to the Effects of Climate Change (AdaptCC-DR)”, que ejecuta la Pucmm.

El informe agrega que este contraste de temperaturas generó corrientes ascendentes dentro de nubes cumulonimbos, elevando gotas de agua hacia zonas de congelación, donde se transforman en hielo. El granizo continúa creciendo al colisionar con más agua superenfriada antes de caer.

También se evidencia, a partir de las mediciones de la estación meteorológica, un comportamiento atípico en el régimen de precipitaciones.

“Si bien históricamente en Bayahíbe se estima una media anual de 970 mm de lluvia, los registros correspondientes a lo que va del año 2026 ya alcanzan los 1,392,9 mm, superando significativamente ese valor. Solo en el mes de abril se han acumulado 113,8 mm, lo que refuerza la tendencia de incremento en las precipitaciones observada recientemente”, cuenta la nota.

Este caso en particular de Bayahِíbe demuestra la importancia de impulsar proyectos de investigación en las comunidades, “ya que no solo generan conocimiento científico, sino que también ofrecen herramientas prácticas para anticipar riesgos, fortalecer la resiliencia local y proteger a la población ante eventos climáticos extremos”, agrega el informe.

La AdaptCC-DR forma parte de un proyecto de investigación que implementa el uso de las tecnologías digitales para la adaptación al cambio climático en zonas costeras turísticas de la República Dominicana. Este proyecto, como plan piloto, inició en Bayahíbe.

El proyecto está dirigido por los investigadores, doctores Orisell Medina junto con Virginia Flores, Víctor Bohorquez, Manuel Peralta y Víctor González.

La investigación AdaptCC-DR forma parte del programa “Aprovechamiento de Tecnologías Innovadoras para Apoyar Asentamientos Resilientes en las Zonas Costeras del Caribe” HIT Reset Caribbean, que auspicia la Organización de Estados África, del Caribe y del Pacífico, y financia la Unión Europea.