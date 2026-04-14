Centros de cedulación en Santiago operan con retrasos

El proceso de renovación de cédulas iniciado por la Junta Central Electoral (JCE) arrancó en Santiago con retrasos, quejas por desorganización y limitaciones operativas en varios centros.

Durante un recorrido realizado por Listín Diario, usuarios denunciaron largas esperas y lentitud en la atención, especialmente en la oficina principal de la avenida Las Carreras, donde algunos permanecían por más de cinco horas en fila.

“Estoy aquí desde las seis y no avanzo. Estoy supuesto a estar ahí dentro hace rato porque tengo 73 años y deberían darme preferencia”, expresó Salvador Cepeda.

A lo que otro ciudadano añadió, “tantos años que le costó a este gobierno tratar de darle la cédula a la gente y mira este desorden”, indicó José Espinal.

También se reportaron quejas por la falta de prioridad para adultos mayores y personas con condiciones de salud.

“Yo tengo tres operaciones y debo estar parado ahí. No dan preferencia; esto es un desorden”, denunció Domingo Zapata, de 73 años.

Desde la JCE, la encargada de comunicaciones, Katherine de la Hóz, atribuyó la situación a la alta demanda en el inicio del proceso y a la capacidad limitada de los centros.

“Estamos recibiendo unas 225 personas por día; las demás se refieren a otros centros con disponibilidad”, explicó.

En la oficina de Cuesta Colorada, aunque también se registran filas, los usuarios indicaron que el proceso avanza con mayor fluidez.

“Llegué a las 9:00 y ya estoy a la espera de mi cédula”, comentó un señor identificado únicamente como Rafael.

limitaciones en santiago oeste

En contraste, el centro de cedulación de Santiago Oeste, ubicado en Cienfuegos, solo está realizando la captura de datos, sin emitir el documento.

“Aquí uno hace la fila y le dan un papelito para ir a otra junta a imprimir la cédula”, expresó Leoncio, residente del sector.

Personal del centro explicó que aún no se ha instalado la impresora por falta de adecuación del espacio.

“No han terminado de montar la cabina donde va la impresora y por temas de seguridad ya que son equipos de alto riesgo, no se ha instalado”, explicó Virgilio, colaborador del centro.

Además, señalaron que el flujo de personas supera la capacidad operativa disponible del lugar.

“Aquí solo tenemos una cámara, y eso provoca acumulación entre los que vienen por primera vez y los que renuevan”, sostuvo.

Pese a las dificultades, las autoridades prevén que el proceso mejore con el paso de los días, mientras exhortan a la población a acudir de manera escalonada a los centros habilitados.