Abinader está presionando para que Puerto Plata "vuelva a la normalidad"

El presidente Luis Abinader señaló que se encuentra "presionando" a los equipos y brigadas que se encuentran trabajando en las comunidades de Montellano e Imbert, en la provincia Puerto Plata, para que estas retornen a la normalidad "lo más pronto posible".

"Yo les dije a todos los equipos que están trabajando allá que cuando yo fuera, especialmente a Montellano (la parte más afectada), quería verlo un poco en normalidad. Cuándo yo vaya yo quiero ver algún nivel de normalidad, estoy presionado a todo el mundo allá para que saquen todo el lodo de Montellano. Yo quiero ir a allá ya para ver la normalidad", exclamó Abinader.

El mandatario indicó que a partir del miércoles se iniciará con la reconstrucción total del puente de Camú, el cual colapsó debido a la crecida del rio del mismo nombre tras los torrenciales aguaceros de registrados durante todo el fin de semana.

Abinader manifestó que visitará Puerto Plata, una vez esas comunidades recuperen cierta estabilidad. A través de un comunicado de prensa, la Presidencia de la República reseñó que el mandatario espera poder realizar esa visita este próximo sábado.

Entregan raciones de comida

El jefe de Estado reseñó que durante los últimos días han ido entregando raciones alimenticias en diferentes lugares, además de que esperan que los niveles de agua comiencen a bajar para entregar enceres.

“Estamos viendo para que a todas las familias necesitadas, a todas las familias en situaciones de vulnerabilidad darle la ayuda que necesiten y hacer todo lo posible para que puedan continuar con la normalidad y sus actividades habituales”, exclamó Abinader.

Recorridos

En los últimos días, Abinader ha recorrido varios de los lugares que han sido afectados por las lluvias en el gran Santo Domingo; el lunes por la tarde estuvo en el sector Nuevo Amanecer en Los Alcarrizos y este martes recorrió la barriada de Los Platanitos en el Distrito Nacional.

Se indicó que el Gobierno se encuentra brindando asistencia en Espaillat, Hato Mayor y El Seibo.