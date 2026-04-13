Medio Ambiente anuncia tolerancia cero para las ocupaciones ilegales en Las Dunas

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Abreu, acompañado de un contingente militar, realizó este domingo una sorpresiva intervención en Las Dunas de Las Calderas, en Baní, para apreciar en primera persona, las áreas ocupadas por particulares de forma ilegal en este monumento natural.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, el ministro Abreu arribó al barrio militar en Las Calderas, próximo al área de Dunas afectadas en esta ocasión, acompañado de medio centenar de militares, que dan protección a este parque ecológico.

Así como de técnicos y peritos medioambientales, entre otros, se apersonó al sitio de Dunas donde han sido levantadas, sin autorización ninguna, alrededor de una veintena de viviendas, que conforman este asentamiento informal, en el que tienen ya hasta sistema eléctrico instalado.

Miembros de la armada desmantelan empalizadas en el área protegida de Las Dunas.Externa

la reacción

La reacción del ministro Paíno Abreu ante esta situación, se produce luego que Listín Diario diera a conocer las denuncias de organizaciones, líderes comunitarios y ambientalistas naturales de Las Calderas, que pidieron a las autoridades de Medio Ambiente, poner atención “a las ocupaciones de particulares que se producen de forma acelerada en Las Dunas de Baní, en la zona próximo al poblado de Las Calderas”.

El área de Las Dunas donde se observan decenas de viviendas construidas por particulares, está ubicada entre el poblado viejo (original) de Las Calderas y el lugar conocido como Rancho Mar, al suroeste del poblado, a unos 800 metros de la zona costera, expuso este diario, tanto en su edición impresa como digital, este sábado último.

medidas inmediatas

Luego de observar la situación denunciada, Abreu dijo a Listín que “hoy venimos aquí a dar atención a estas ocupaciones ilegales en áreas de amortiguamiento y, que son además de áreas protegidas, una zona militar, por lo que estamos dando instrucciones inmediatas para comenzar a tumbar cualquier tipo de infraestructura ilegal que este ocupando un sitio en la zona”.

Se está en conversaciones con la comunidad, explicó el ministro, “y vamos a hablar con la comunidad, pero aquí tienen que entender que esto es monumento natural de todos los dominicanos y no de ocupantes ilegales”, precisó.

Sobre el terreno, amplió sobre este plan de intervención que consiste, según explicó, en fortalecer el monitoreo que tiene en el área el Ministerio, el cual “ha sido efectivo, ha sido exitoso en ir reduciendo las intervenciones para la extracción clandestina de las arenas de estas Dunas, y otras ocupaciones de zona núcleo”, asegura.

Ministro Paíno Abreu mientras recorre el área.Listìn Diario

expansión monitoreo

A partir de este domingo, informó el funcionario se va a expandir el monitoreo y control de actividades indebidas en este parque ecológico, más allá de la zona núcleo, a la zona de amortiguamiento para garantizar que se cumpla con la ley.

Ordenó al cuerpo militar, guardaparques y técnicos dispuestos allí a desmantelar todas las empalizadas y estacas que marquen o separen terrenos en el parque natural.

Además, el ministro de Medio Ambiente, dispuso este domingo, en relación a las actividades clandestinas que en esta ocasión (y por décadas), vienen afectando esta Reserva Científica Félix Servio Doucodray, ha decidido también trabajar en la identificación de los linderos del área protegida.

Esto, explicó, para que haya claridad en la población de qué son áreas protegidas, áreas de amortiguamiento y de la zona militar también.

“Hemos dado instrucciones para esa señalización y borneo necesario en la zona y lo vamos a empezar a ejecutar de inmediato también”, expuso.

agradecimientos

Agradeció el apoyo firme que ha recibido de instituciones como La Armada Dominicana, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), así como del Ministerio de Defensa. En este momento recordó, que ya por aproximadamente un año y 4 meses vienen implementado un programa, “fruto del acuerdo con la Armada de la Republica Dominicana”, de vigilancia y fiscalización de toda esta zona”, manifestó.

“Y, como hemos dicho, nuestra política, tanto de Medio Ambiente, como las autoridades militares; el SENPA, la Armada y, el Ministerio de Defensa que nos ha dado apoyo, aquí nuestra política es de tolerancia cero con respecto a intervenciones en áreas protegidas”.

El cuerpo militar que dio apoyo logístico al ministro Paíno Abreu en esta intervención ecológica estuvo bajo la coordinación del general Camacho Hubiera, director nacional del SENPA; el viceministro Batista, de Medio Ambiente y el director de la Base Naval Las Calderas, almirante Ignacio Cruz Camacho.

Solo en esta semana, indica el ministro Abreu, se han hecho más de 20 intervenciones en áreas protegidas y en otras áreas del país, atendiendo la presión de migrantes ilegales que han tratado de ocupar estos lugares, “de lo que hemos hecho más de 500 deportaciones”, reveló.

Aprovechó también para agradecer a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice el apoyo que están recibiendo de esta institución para enfrentar las titulaciones ilegales en áreas medioambientales protegidas en el país.

“Ella ha mencionado en varias ocasiones, tanto en espacios públicos como privados, que uno de los grandes legados que ella quiere dejar como procuradora es y, nosotros también, es la regularización del sistema nacional de áreas protegidas”.

a listín diario

Dio gracias también a Listín Diario y, a su director Miguel Franjul, que, señaló, es un banilejo auténtico, que ha defendido siempre este patrimonio nacional “y sé que lo hacen con una preocupación legítima por eso nos apersonamos aquí en el día de hoy, tan pronto leímos ese reportaje”, aludiendo a la publicación de este sábado último de Listín.