Gobierno dice buscará solución permanente a puente sobre el Camú

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó este domingo las áreas más afectadas por las lluvias acontecidas en la provincia Puerto Plata, incluida la zona donde colapsó el puente sobre el río Camú, en la carretera turística que une a Santiago con Puerto Plata.

En su recorrido por la provincia Puerto Plata, el ministro estuvo acompañado por ediles, legisladores y directores locales de cuerpos de socorro y por el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, Igor Rodríguez y abarcó lugares afectados por las precipitaciones en los municipios Altamira, Imbert y Villa Montellano, uno de los más impactados por los lluvias.

Paliza aseguró que el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a las personas afectadas por las anegaciones y dar soluciones definitivas a mediano y largo plazo.

“Puerto Plata puede estar segura de que nosotros haremos todo lo posible por ayudar con la suerte de cada ciudadano y que vendrán sin cesar las brigadas de diferentes instituciones para brindar el soporte correspondiente”, manifestó Paliza.

En cuanto al puente colapsado, José Ignacio Paliza informó que el Ministerio de Obras y Comunicaciones ya coordina un levantamiento para poder recuperar dicha infraestructura.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, también visitó la zona para percatarse de la situación del puente de Camú y otras zonas afectadas por las inundaciones.

La caída de este puente impide la comunicación con el distrito Municipal de Yásica Arriba y el enlace de esta provincia con Santiago, vía Pedro García y Gurabo.

Paliza también destacó que el Gobierno ha instalado cocinas móviles en Imbert y Villa Montellano, además de que se han enviado raciones crudas de alimentos y se distribuirán enseres para el hogar.

En el municipio Imbert, resaltó los resultados de los gaviones colocados en los márgenes del río, los cuales permitieron que el agua no afectara a más viviendas.

Exhortó a los puertoplateños a mantenerse alerta y a acatar las recomendaciones de las autoridades, puesto que, según Paliza, este fenómeno de lluvias todavía no concluye. La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), inicio la entrega de raciones de alimentos cocidos en los sectores afectados por las lluvias en el municipio de Imbert y otras comunidades de la provincia.

Las lluvias provocaron daños también en comunidad El Naranjal, El Cupey, donde derribó otro puente.