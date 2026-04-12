Moradores piden a autoridades ir en auxilio tras colapso de carretera en Altamira por lluvias

Las fuertes lluvias registradas este sábado han ocasionado daños en la provincia de Puerto Plata, específicamente en el municipio de Altamira y sus diferentes comunidades.

Bajabonico Arriba, comunidad de Altamira, enfrenta serios problemas por las lluvias, entre ellos quedar incomunicada por el colapso de la carretera que conecta la comunidad de Bajabonico Arriba con el Alto de los Francisco, Bellaco, Los Polanco, Rincón y Los Bonilla.

“No hay tránsito por la zona, lo que incomunica a los moradores de las diferentes comunidades”, según informó Nelson Jáquez, morador de la comunidad de Bellaco.

A su vez, dijo a Listín Diario que en 2025 la misma carretera se vio afectada por las lluvias y que recibieron la visita del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi); también fue al lugar el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quienes realizaron un levantamiento del lugar, pero que todavía no reciben respuestas.

“Ha pasado todo ese tiempo y no han hecho nada absolutamente, por lo que estamos pidiendo a las autoridades, especialmente de la provincia de Puerto Plata, venir en auxilio”, dijo Jáquez.

Los moradores solicitan la intervención de las principales autoridades de Puerto Plata, entre ellas la senadora Ginette Bournigal; el alcalde del municipio de Altamira, Joel Francisco: y también a los diputados Juan Medina y Fiordaliza Estévez.

En un audiovisual enviado a este medio se puede observar la pista con grietas y dividida por la mitad, esto impidiendo las actividades del día a día de los pobladores, resultando un peligro para los hogares que se encuentran a sus alrededores.

Además, según pobladores de la comunidad de Bellaco, las intensas lluvias provocaron el derrumbe de la cancha deportiva de la comunidad, uno de los lugares de recreación del lugar. Pobladores explicaron que la situación se agrava con la crecida del río Bajabonico.

Derrumbe de cancha en la comunidad de Bajabonico Arriba, Altamira en la provincia de Puerto Plata.Fuente externa

Expresaron su preocupación y manifestaron su intranquilidad por el peligro de quedar sin el servicio de salud, ya que la policlínica del lugar queda próxima a la cancha y, conforme a declaraciones a Listín Diario, en cualquier momento puede colapsar.

La carretera, que es esencial para el transporte de personas y servicios, se ha convertido en un obstáculo para comerciantes y agricultores, quienes dependen de esta vía para llevar sus productos a los mercados. Esto no solo pone en peligro sus medios de vida, sino que también afecta la economía de toda la región.

La comunidad de Bajabonico Arriba se caracteriza por ser productora de cacao y aguacate.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha reportado daños en la provincia de Puerto Plata y la mantiene en alerta roja, así como a Valverde, Espaillat y María Trinidad Sánchez.