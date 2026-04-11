Fideicomiso DO Sostenible explica razones del vertedero en canal Marco A. Cabral

El Fideicomiso Público-Privado para la Gestión de Residuos Sólidos DO Sostenible, respondió a los reportajes publicados por Listín Diario, que denuncian los vertederos improvisados a cielo abierto instalados en el canal Marcos A. Cabral y sus laterales, en Baní, provincia Peravia.

A través de una carta enviada por el representante de esa entidad, Priamo Ramírez, al director de este medio, Miguel Franjul, la entidad señala que la Estación de Transferencia de Nizao, inaugurada en noviembre pasado, no ha iniciado sus operaciones y que se espera que con su entrada en vigencia se eliminen los vertederos improvisados señalados en el reportaje publicado en la edición impresa del 31 de marzo de este año.

Defienden que en la actualidad se encuentran en proceso de la conformación del fideicomiso municipal que permitirá “articular de manera integral el sistema de recolección, transferencia y disposición final de los residuos de toda la provincia.

En la misiva, explican que este proceso se encuentra en su etapa final, por lo que prevén en un corto plazo poner fin a los focos de contaminación que afectan el canal.

“Este paso es fundamental para garantizar la sostenibilidad operativa, la correcta gestión de los recursos y la coordinación entre distintos actores del sistema, conforme a lo establecido en la Ley 225-20. Actualmente este proceso se encuentra en su etapa final, lo que permitirá en el corto plazo poner en funcionamiento esta infraestructura y avanzar de manera decisiva en la eliminación de vertederos improvisados como los señalados en su reportaje”, precisan.

DO Sostenible está convencido que con la entrada en funcionamiento del proyecto, que tuvo una inversión de RD$21, 000,000.00, se podrá contribuir en la reducción de contaminación, proteger el canal y fortalecer un modelo de gestión de residuos más eficiente, ordenado y sostenible.

Asimismo, exhortan a las autoridades locales, sector privado y la ciudadanía a continuar trabajando de manera conjunta, así como a fortalecer la educación ambiental y el correcto manejo de los residuos como pilares para lograr cambios duraderos.

Punto de traslado Nizao

El proyecto de Construcción y Ejecución del Punto de Traslado de Nizao fue inaugurado el 11 de noviembre de 2025 y se espera que beneficie directamente al municipio Nizao, así como comunidades de Santana, Catalina, Pizarrete, Palenque y Yaguate.

La infraestructura cuenta con plataforma de vertido para la descarga de residuos, garita de control, cierre perimetral con malla ciclónica, puente sobre el canal de riego y áreas de maniobra para camiones recolectores y transferencia.

Con su diseño que permite optimizar el traslado de residuos hacia su disposición final, evitando la proliferación de vertederos a cielo abierto.

El problema expuesto por el Listín

El Listín Diario denunció que el canal y sus laterales siguen afectados por la basura debido a los vertederos improvisados a cielo abierto instalados por los ayuntamientos que le circundan en casi toda su extensión, convertidos en una gravosa amenaza, no solo para el canal, sino para todo el medio ambiente circundante.

El problema que afecta este canal que irriga con sus aguas más de 50 mil tareas, desde Las Barias, en la zona montañosa donde le da nacimiento el río Nizao, pasando por los laterales Nizao y otras localidades hasta Las Calderas, al suroeste de la provincia Peravia.

Para alimentar acueductos, producir arroz, víveres, hortalizas, granos, frutas, condimentos y otros rublos agrícolas, que van tanto al mercado local, como a supermercados y plazas nacionales, pero los vergonzosos vertederos abundan en sus orillas como el agua contaminada que corre por el lecho de este importante acuífero.