Drones de última generación patrullan y vigilan la frontera

Para mantener la vigilancia en su zona de responsabilidad, militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen el patrullaje aéreo y terrestre en la frontera, acción que se ha intensificado por disposición del presidente Luis Abinader.

En el patrullaje aéreo, soldados del Cesfront mantienen sobrevolando en la frontera drones de última generación y alto rendimiento para mantener la vigilancia y así evitar acciones ilícitas en la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana.

Dentro de los drones que usa el Cesfront se encuentra un DJI Matrice 30T diseñado para misiones críticas de inspección, seguridad y búsqueda y rescate.

La aeronave manejada a control remoto cuenta con una cámara térmica, está equipado con un telémetro láser, y para la resistencia posee una clasificación IP55, lo que le permite operar bajo lluvia y en temperaturas extremas desde -20°C hasta 50°C. Entre otras especificaciones.

El dron usado por los militares graba 4k/30fps, tiene un tiempo máximo de vuelo de aproximadamente 41 minutos, y ha sido útil en operaciones militares para evitar el contrabando de mercancías ilícitas y el tráfico de indocumentados haitianos.

muro fronterizo por dajabón

Pese a la crisis e inseguridad que se vive en Haití, la República Dominicana continúa activamente en la frontera por Dajabón la construcción de la segunda fase del muro fronterizo, que abarcará desde el sector La Sal hasta el distrito municipal de Capotillo.

Actualmente alrededor de 4 kilómetros están prácticamente terminados, donde se puede observar el muro de concreto con su malla, mientras que se trabaja en las construcciones de las torres que contempla la obra.

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana tiene contemplado terminar este año los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral que cuenta con 8 frentes de trabajos.

En el tramo de los 4 kilómetros de muro que fue levantado por el sector La Sal también se trabaja en la construcción de un puente que permitirá un mejor patrullaje en la zona.

Durante un recorrido de supervisión a la obra que había realizado el Ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, precisó que tienen planificado continuar la segunda etapa de verja perimetral en Elías Piña y en Jimaní de la provincia Independencia.