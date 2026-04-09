Falleció el periodista Enrique Vargas

Falleció en Puerto Plata el periodista Enrique Vargas, quien llevaba varios días recibiendo atenciones en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ricardo Limardo.

Vargas inicialmente fue ingresado al Centro Médico Bournigal, de donde fue trasladado al Ricardo Limardo, confrontaba problemas renales y otras dificultades de salud.

Nativo de El Ranchito de Río San Juan, tuvo una trayectoria humilde y ejemplar de más de 50 años en los medios de comunicación, ya que desde el 1974 hasta la fecha donde se ha desempeñado como reportero de varios medios nacionales y locales.

Desde el 1980 se radica en Puerto Plata, laborando como corresponsal para el periódico El Nacional, Noti-Sucesos de Radio Puerto Plata, además de otros medios para los cuales colaboraba.

En 2023 fue favorecido con una pensión del Estado dominicano a pesar de lo cual siguió laborando con el mismo entusiasmo y colaborando con diferentes medios.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Municipal.