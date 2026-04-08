Recuperan más de RD$200 mil pesos y prendas de oro robadas en joyería de Santiago; hubo un detenido

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó la recuperación de más de RD$200 mil pesos en efectivo y múltiples prendas de oro que habían sido sustraídas durante un robo a una joyería ubicada en el sector Ensanche Libertad, en esta ciudad. En el operativo fue arrestado uno de los presuntos implicados.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho fue denunciado el pasado 4 de abril de 2026, luego de que el propietario del establecimiento reportara que desconocidos penetraron al local en horas de la madrugada tras abrir un boquete en una de las paredes laterales.

Una vez dentro, los responsables habrían violentado la caja fuerte, de donde sustrajeron aproximadamente 12 mil dólares y 100 mil pesos, y unos 700 gramos de oro de 14 quilates, valorados en cerca de US$90 mil dólares. Asimismo, cargaron con un equipo DVR que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Como resultado de un allanamiento realizado en el sector Camboya, las autoridades arrestaron a Johnson Amaurys Nina Feliz, conocido como “El Maestro” y/o “Monchi El Maco”, señalado como uno de los participantes en el robo.

Durante la intervención, en su residencia fueron ocupadas diversas prendas presumiblemente de oro, incluyendo cadenas, medallas, anillos y aretes con un peso aproximado de 292 gramos, así como la suma de RD$214 mil 600 en efectivo.

Según las investigaciones, el detenido habría admitido su participación en el hecho y señalado a otro individuo que permanece prófugo, por lo que las autoridades han activado su localización y captura.

En el operativo también fue retenida otra persona para fines de investigación, al encontrarse en el lugar al momento del allanamiento.

El detenido, junto a las evidencias ocupadas, se encuentra bajo control del Ministerio Público de Santiago para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para dar con los demás implicados.