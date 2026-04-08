Dan plazo de 15 días a haitianos para que abandonen Sabana Iglesia

Durante una marcha realizada en el municipio de Sabana Iglesia en reclamo de justicia por la muerte de Yulenny Frías, miembros de la Antigua Orden Dominicana (AOD), junto a comunitarios y familiares de la víctima, emitieron declaraciones en torno a la presencia de nacionales haitianos en la zona.

La movilización, encabezada por el dirigente Ángelo Vázquez, reunió a decenas de personas que recorrieron distintos puntos del municipio exigiendo la captura de Víctor González Martínez, señalado como el principal sospechoso del crimen.

En medio de la actividad, Vázquez expresó que otorgaban un plazo de 15 días para que ciudadanos haitianos abandonen la comunidad, independientemente de su estatus migratorio.

“Tienen 15 días para que se retiren; de lo contrario, los vamos a sacar, con o sin papeles”, afirmó, declaración que fue respaldada por parte de los presentes.

Por su parte, Yolanda Frías, madre de la víctima, reiteró su llamado a las autoridades para que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

“Queremos que se haga justicia y que el asesino pague, porque esa muerte fue planeada. Él ya tenía un galón de gasolina para quemarla”, sostuvo.

Asimismo, familiares y comunitarios insistieron en que, pese a tener cédula dominicana, el presunto responsable sería de origen haitiano.

“Ayer me informaron en la base que entrevistaron a su mamá y sus hermanos y que lo que hay es un batey”, indicó Yolanda Frías, madre de la víctima.

En el lugar también estuvieron presentes autoridades municipales, como la alcaldesa de Sabana Iglesia, Joselyn Pichardo, quien manifestó su disposición de colaborar en lo que sea necesario.

“Yo apoyo estas medidas, estamos abiertos a colaborar”, expresó.

En tanto, el regidor Mariano de Jesús Franco hizo un llamado a la unidad de la comunidad para exigir justicia en el caso.

“Debemos unirnos todos a luchar sin miedo para que esto no siga sucediendo en nuestro municipio”, indicó.