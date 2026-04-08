Obispo de Baní pide cerrar vertederos cerca de canal Marcos A. Cabral

Voces autorizadas siguen clamando en Baní por el cierre de los vertederos de deshechos solidos que contaminan las aguas del canal Marcos A. Cabral, que irriga más de 50 mil tareas sembradas de diferentes rublos agrícolas y suple también a varios acueductos de esta demarcación del Sur.

El obispo de la Diócesis de Baní, San Cristóbal y Ocoa, Faustino Burgos Brizmán, pidió el cierre inmediato de estos basureros que representan un verdadero problema medioambiental, no solo para esta importante fuente de agua, sino para todo el entorno ecológico donde se localizan.

“Esos vertederos deben cerrarse a la mayor brevedad para garantizar que las aguas de ese canal se mantengan limpias”, enfatizó el obispo Brizman, con asiento en la Catedral Nuestra Señora de Regla de Baní.

Las autoridades de Medio Ambiente deben emplearse a fondo, expresó Brizman, y señaló que deben procurarse las medidas necesarias, apropiadas para erradicar esos vertederos a cielo abierto encima de esta fuente de agua tan vital para las comunidades a las que sirve.

El sacerdote habló recientemente para Listín Diario, sobre este gravoso problema de carácter ecológico luego de celebrar la Misa Crismal, oficiada en la Catedral Nuestra Señora de Regla, el pasado Miércoles Santo, con todos los sacerdotes y la feligresía de las parroquias de la Diócesis de Baní.

“Yo creo que sin la mayor pérdida de tiempo hay que procurar el saneamiento de este canal”, dijo.

“Porque la contaminación que generan esos vertederos no solo daña las aguas de este importante canal, sino que afectan todo el entorno, todo el medio ambiente donde se localizan estas fuentes de desperdicios sólidos”, manifestó Brizmán, con firmeza en sus expresiones.

medio ambiente

Freddy Montero, director provincial de Medio Ambiente en Baní, dijo que está de acuerdo con un encuentro amplio donde participen el Instituto Nacional de Recursos Hidráulios (INDRHI), los ayuntamientos responsables de estos vertederos y la entidad que dirige, a los fines de discutir las diligencias que haya que hacer para solucionar el problema de los basureros que contaminan, desde hace 10 años, el Marcos A. Cabral.

Dijo estar de acuerdo con el cierre de estos vertederos que operan 6 ayuntamientos, desde el distrito municipal Las Barias, donde nace el Marco A. Cabral hasta la alcaldía del municipio de Nizao.

Contaminan con sus deshechos solidos las aguas de este valioso canal, también, los distritos municipales de Pizarrete, Santana, Paya y Carretón, este último lugar, es el sitio donde se localiza el principal de estos vergonzosos basureros.

Montero revela que cuando llegó a Baní como director de Medio Ambiente convocó una reunión con los alcaldes de los municipios y distritos municipales, “no solo para tratar lo que son los vertidos de desechos sólidos, sino para tratar los temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero esa reunión no se pudo dar”.

Dijo que convocará de nuevo los alcaldes de la zona y que ahora sí espera que todos asistan.