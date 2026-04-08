Más sectores apoyan ampliación la carretera de la región del Sur

Representantes de la región Sur siguen expresando su apoyo a la propuesta editorial de Listín Diario que plantea, sin demora, “la ampliación de la carretera Sánchez a 4 carriles”.

William Alcántara, presidente del Clúster Ecoturístico de San Cristóbal, en consonancia con la propuesta de Listín, expresa que la ampliación de la carretera del Sur es una obra clave que reduce tiempos y riesgos, mejora la logística de productos agrícolas e industriales y fortalece el turismo al conectar mejor el Sur con Santo Domingo, expone.

“El Clúster Ecoturístico de San Cristóbal apoya la ampliación de la carretera y su iluminación; por lo tanto, apoyamos el editorial del Listín Diario”, manifiesta Alcántara. Mientras que Chame Iza y Alby Crespo, presidente y miembro del Clúster Ecoturístico de San José de Ocoa, señalan que impulsar el turismo del Sur requiere tomar sabias decisiones, por lo que dilatar la ampliación de esa vía, es dilatar el caos y más accidentes. “San José de Ocoa y las demás provincias del Sur lo requieren, ampliar esa vía urge, nuestro apoyo al Listín Diario por su acertado editorial”, dice Iza.

También se ha expresado a favor de esta propuesta, Wendy Infante, presidenta del Clúster Turístico de Azua, que asegura que la ampliación de la vía representa un eje estratégico para el desarrollo del turismo y los sectores productivos de la zona.

“Esto mejora significativamente la conectividad entre el Sur y los principales centros emisores de visitantes del país, especialmente Santo Domingo”, precisa.

La presidenta del Clúster Turístico de Pedernales, Katia Mercedes, tras indicar que el Sur está de moda y tiene mucho que mostrar, manifiesta que “estamos de acuerdo con el editorial del Listín Diario, con la propuesta de ampliar la carretera del Sur, eso nos acerca en tiempo con las demás provincias, excelente propuesta”.

resolución aprobada

El senador por la provincia Barahona, Moisés Ayala Pérez, afirmó que el llamado del Listín Diario para ampliar a cuatro carriles la autovía del Sur, coincide con una iniciativa suya sometida y aprobada en el Senado en marzo de 2024.

El legislador indicó que respalda el planteamiento del medio, al considerar necesaria la intervención de la carretera Sánchez, vía que conecta a diez provincias del Sur del país. Explicó que el 4 de marzo de 2024 presentó un proyecto de resolución, aprobado a unanimidad en el Senado, en el que solicitó ampliar a cuatro carriles varios tramos carreteros de la región.

“Nosotros en 2024 sometimos un proyecto de resolución en el que solicitamos ampliar a cuatro carriles las circunvalaciones de Baní y Azua, así como otras infraestructuras viales del Sur”, expresó.

La iniciativa contempla solicitar al presidente Luis Abinader priorizar la autovía del Sur en los tramos Baní-Azua-Barahona, Azua-San Juan, Barahona-Pedernales y Barahona-Bahoruco-Independencia.

El proyecto establece su ejecución en dos etapas. La primera incluiría los tramos Baní-Azua-Barahona y Azua-San Juan, mientras que la segunda abarcaría Barahona-Pedernales, Barahona-Bahoruco-Independencia y San Juan de la Maguana-Elías Piña.

La región Sur que fue olvidada a través de la historia, explica Juan Tejeda, presidente del Clúster Turístico de Baní, está viviendo momentos de esperanza para su tan esperado desarrollo, esto basado principalmente en el interés que ha puesto el gobierno central en desarrollar el polo turístico de Pedernales.

En este sentido, expresa Juan, “el Clúster Turístico y Productivo de Bani, une su voz al clamor del editorial del Listín Diario sobre la urgencia de ampliar ya la carretera del Sur.

Este martes Legisladores banilejos y profesionales de la arquitectura, así como desde Bahoruco, también elevaron su en respaldo a la propuesta de Listín.

En su nota editorial de este lunes último, Listín ha expresado, “Ni un año más. Ni un feriado más. El tránsito en Semana Santa y los días festivos largos se ha convertido en un suplicio insostenible para los conductores del Sur”.

Expresa que es inadmisible que centenares de vehículos queden paralizados durante horas en los tramos de Baní a Crude Ocoa y de allí a Azua.

Cita además la cantidad de accidentes de tránsito que esta situación provoca, con su consabida cantidad de fallecidos y lesionados.

De manera enfática demanda Listín “Es hora de actuar sin más demora. El Gobierno debe atender de manera inmediata el reclamo apremiante de los habitantes del Sur y otorgar carácter de emergencia nacional al diseño, licitación y ejecución de las obras de ampliación de esos tramos críticos

Una vía más ágil y moderna incentiva la llegada de más turistas y excursionistas, dinamizando la economía regional y posicionándola como un destino emergente, “por tal motivo nos unimos a la opinión emitida por el Listín Diario”.