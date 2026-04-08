Explosión de cilindro de gas deja a madre e hija en estado crítico en San José de las Matas

Una madre y su hija menor de edad resultaron con quemaduras de gravedad tras la explosión de un cilindro de gas en un apartamento, en un hecho ocurrido en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

Ambas víctimas se encuentran en estado delicado y reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

La mujer, identificada como Ángela Yaniris Marcelino, de 52 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, y posteriormente referida a la Unidad de Quemados en Santo Domingo.

En tanto, la menor permanece ingresada en la Unidad de Quemados "Dra. Thelma Rosario" del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en Santiago.

El director del Cabral y Báez, doctor José Luis Bautista Sosa, explicó que la paciente fue recibida en la madrugada y atendida por el equipo de emergenciología y cirugía general.

“La paciente presenta quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente un 40% de su superficie corporal. Fue llevada a cirugía para la realización de curas, colocación de apósitos y procedimientos como fasciotomía, a fin de evitar complicaciones como el síndrome compartimental”, detalló el especialista.

Indicó que, dentro de su condición, la paciente se mantiene estable, aunque su cuadro es de cuidado. Asimismo, señaló que aún no se ha confirmado si la mujer se encontraba en estado de embarazo, como había trascendido de manera preliminar.

Según las informaciones ofrecidas por familiares, la explosión se produjo por un cilindro de gas dentro de la vivienda, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.

La familia, quienes se encontraban en el país de vacaciones, al llegar al apartamento encendieron un bombillo, lo que al parecer había un escape, lo que detono la explosión.