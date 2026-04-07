Muere menor de 14 años durante choque entre un camión y una motocicleta en Dajabón

Una adolescente de 14 años, quien viajaba en la parte trasera de un motor que era conducido por su madre, murió durante un choque con un camión en la comunidad de Corral Grande de la provincia de Dajabón.

La occisa fue identificada como Vismairy Sánchez Ramos, quien presentó trauma craneoencefalico severo, mientras que su madre Martire Ramos, de 36 años de edad, presenta varios golpes en la cara y otra parte del cuerpo por lo que recibe asistencia médica.

Felix Alejandro Nova Aguero, chofer del camión tipo carga, resultó ileso del accidente y está detenido en la dotación policial, según informaron las autoridades.

Según informaciones, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) investigan el accidente ya que supuestamente también estuvo involucrado en el referido siniestro otra motocicleta, pero el conductor huyó del lugar.

Se espera que el cuerpo sin vida de la menor sea trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.