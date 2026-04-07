Escuela de Santiago Oeste obtiene distinción

El Centro Educativo Cometas de Esperanza, ubicado en el distrito municipal de Santiago Oeste, pone en alto al país con la obtención del Premio a la Trayectoria de Excelencia.

Se trata del máximo galardón Iberoamericano a la Calidad que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).

Este, es un premio de premios, es el reconocimiento a la trayectoria de una institución que se ha mantenido con estándares de calidad en el tiempo, siendo este el último de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales a la calidad de los cuales ha sido merecedora esta escuela.

Andrea Suero, directora del centro educativo, cuenta a LISTÍN DIARIO que la implementación de los modelos de calidad CAF, llegó a ellos a través de una iniciativa del Distrito Escolar 08-04, en la persona de su directora Ysmailin Collado, quien los motivó a participar de este modelo que promueve el Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana (MAP).

Tras ganar el premio provincial a la calidad en 2017, otorgado por el MAP, adoptaron esta metodología como cultura en la organización.

En 2018, se postularon al Premio Nacional a la calidad, ganando oro. En 2019 obtuvieron el Gran Premio Oro Nacional, siendo este el mayor galardón que otorga el Ministerio de Administración Pública a una institución pública en República Dominicana.

Posteriormente, se postularon al premio iberoamericano a la calidad, en representación del Ministerio de Educación de la República Dominicana en Iberoamérica, ganado Oro Iberoamericano a la Calidad, un proyecto adscrito a la cumbre de Estado y de Gobierno que promueve la Fundación de la Calidad (FUNDIBEQ).

Dos años después, esta escuela que cuenta con una matrícula de 548 niños y 35 colaboradores, se postularon nuevamente al Premio Iberoamericano, donde fueron merecedores del máximo galardón a la calidad, trayectoria a la excelencia.

“Esto significa que esta organización se ha mantenido por años gestionando a un modelo de calidad de excelencia. La calidad es algo que no se logra al 100%, porque hoy lo hicimos bien, pero mañana tenemos que hacerlo mejor, eso hace que la organización se mantenga en una cultura de excelencia”, afirma Suero.

Desde el Centro Educativo Cometas de Esperanza, la intención es motivar a otras organizaciones a que apliquen modelos de calidad.

“Porque el premio no es la estatuilla, no es la medalla, no es el reconocimiento -es una fiesta y uno lo disfruta muchísimo-, pero el premio realmente está en la organización, en el servicio que recibe la gente cuando visita Cometas de Esperanza”, explica.

“Cómo se atienden los niños, cómo los cuidamos, cómo desarrollamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se sienten las personas dentro de la organización, cómo se sienten los padres, es ahí donde realmente está el premio”, indica Suero.

Asimismo, explica que, para hacer la implementación del modelo de calidad, hay nueve grandes criterios, que van desde lineamientos, estrategias, y guías, que permiten obtener estos resultados.

Un primer gran criterio, es el liderazgo, desarrollándose en cada uno de los departamentos y personas, esto define los rumbos de la organización donde hay una misión, visión, y valores, según la plataforma del actuar de cada uno de los líderes, de cada uno de los estudiantes, de las personas, porque toda la organización los conoce.

“Una visión que es ser la institución escolar feliz, medioambiental por excelencia de Santiago Oeste, que cada miembro de la organización la tiene abrazada, y que todos avanzamos hacia esa visión con una misión definida que nos lleva a lograrla y nueve valores institucionales, siendo el primero, el amor. Es base para toda la actuación de los miembros que conformamos cometas de esperanza”, puntualiza Suero.

Luego, el criterio de estrategias. En Cometas de esperanza, las estrategias no solo están definidas, sino que cada miembro las conoce y apunta a lograrla. Otro criterio que se implementa en el modelo de calidad, es las personas.

“Como nosotros somos una institución pública, trabajamos con personas que el Ministerio de Educación nos manda, y nosotros como centro le hacemos una inducción, para entrar a las personas que llegan a Cometas de Esperanza a nuestra cultura organizacional. Se les entrena, se les capacita, se les da seguimiento, se les evalúa, se les reconoce, se les valora”, explica.

Otro criterio son los recursos y alianzas, manejar de la manera más transparente los recursos, hacer más con menos y hacer aliados con las organizaciones que nos apoyan, que creen en el trabajo que realizan.

Además, el criterio de manejo de los procesos. En el caso de educación hay tres grandes procesos: el estratégico, el pedagógico, el administrativo, que en Cometas de Esperanza están definidos en un mapa de procesos y toda la organización los conoce.

“Esos cinco criterios enlazados van a dar buenos resultados en los ciudadanos clientes, que nos apoyan, que reciben nuestros servicios y dan resultado en las personas que son el equipo que trabaja dentro de la organización, que se sienten bien y orgullosos y que tiene sentido de pertenencia con Cometas de Esperanza”.

Además, el criterio de la sociedad, cómo desde el centro educativo, impactan la sociedad, como se interesan por la juventud, el entorno, el medio ambiente, siendo una acción significativa de la escuela, convertir áreas del basurero de Rafey en un parque ecológico.

El criterio número nueve, orientados a los resultados generales, que es lo que hace a Cometas de Esperanza, una institución de clase mundial.

“Mi deseo es que todas las organizaciones, especialmente las organizaciones del Estado, porque nosotros somos servidores públicos, disfrutaran de esa armonía que hay en la organización, de esa alegría cuando un niño aprende a leer, cuando un estudiante nuestro se gradúa y nosotros saber de dónde venimos”, dastaca.

“Saber lo que ha significado luchar para llegar a ese momento. Sabemos que es el resultado de ese trabajo, de esa dedicación, de esa pasión, de esa motivación que tenemos y que se siente en la organización”, dice.

Suero indica que quiere que todas las escuelas, todas las instituciones públicas, pudieran disfrutar de esto, porque todos los que aplican a este modelo de calidad pueden contar esta historia de éxito.