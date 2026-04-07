Dan gran respaldo a la ampliación de la carretera del Sur

Legisladores y profesionales de la arquitectura de Baní y de Neiba manifestaron ayer su respaldo al editorial de Listín Diario, que clama por “La ampliación urgente de la carretera del Sur”.

El senador Julito Fulcar y el diputado Luis Báez, coincidieron en apoyar en todas sus partes el editorial de Listín Diario, que plantea la urgente ampliación a 4 carriles de la carretera Sánchez, vía que comunica a toda la región Sur.

Mientras, legisladores de Bahoruco también respaldaron la propuesta de ampliación de la vía que enlaza las 10 provincias del Sur como plantea en su editorial de ayer este diario.

El senador por Peravia, Julito Fulcar, dijo estar de acuerdo en el clamor de Listín Diario, que plantea que, “Es inadmisible que centenares de vehículos queden paralizados durante horas en los tramos de Baní a Cruce de Ocoa y de allí a Azua”, todos los años en cada feriado, tanto de Semana Santa como en Navidad.

Indicó que el crecimiento sostenido del parque vehicular ha evidenciado en períodos de alta demanda, así como también considerando los proyectos de desarrollo socioeconómicos y turísticos en marcha en la región, que hacen necesario avanzar hacia una ampliación gradual de esta carretera.

Recordó, además, que, en el acto de inauguración de la Circunvalación de Baní, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, con la anuencia del Presidente Abinader, presente allí, anunció los planes del gobierno de ampliar esta vía a 4 carriles en los próximos años.

Entretanto, el diputado Luis Baéz, tras respaldar la iniciativa, llamó al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader para que priorice de manera integral el desarrollo vial del Sur.

Asimismo, los arquitectos Ismael Díaz Melo, de Sociedad de Arquitectos Banilejos, y Juan Tejeda, presidente del Cluster Turístico de la Provincia Peravia, sumaron sus voces en respaldo a la propuesta de Listín Diario.

Para Díaz Melo, el editorial de este diario es preciso y contundente. Tras asegurar que evidencia una problemática que afecta a la colectividad y limita el desarrollo social de la región.

Explicó que esta vía es fundamental para la interconexión económica del país, por lo que su estado actual frena el crecimiento económico y la integración territorial de las comunidades del Sur.

“La falta de carriles adecuados y mantenimiento reduce la eficiencia, eleva los costos de transporte y afecta la productividad, además de aumentar los riesgos para quienes transitan por estas vías”, precisó el arquitecto banilejo.

legisladores de neiba

Mientras que dos legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Neiba, coincidieron en destacar el aumento de personas que cada día se trasladan a conocer los atractivos turísticos que tienen las distintas provincias del Sur.

“Como senador de Bahoruco, respaldo firmemente este llamado de Listín Diario. La ampliación de la carretera del Sur no puede seguir postergándose”, dijo el senador Guillermo Andrés Lama Pérez.

“Lo que vivimos como región en cada feriado y temporada alta es la prueba de que la región se ha dinamizado y crecido con una infraestructura vial que quedó atrás frente al crecimiento del tránsito y las demandas de toda una región que quiere avanzar”, dijo el legislador.