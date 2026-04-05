La Ruta de la Fe: atracción, religión e historia… La Vega

A poco más de una hora de Santiago de los Caballeros, la provincia de La Vega se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un destino de recogimiento y conexión espiritual durante la Semana Santa.

Uno de sus puntos más visitados es el Santo Cerro, considerado un lugar emblemático para la fe cristiana en el país. Este santuario, ubicado en lo alto de una colina, ofrece una vista panorámica del valle y un ambiente de tranquilidad que invita a la reflexión.

Este santuario, ofrece una vista panorámica del valleFuente externa

El espacio cuenta con senderos que recrean el Vía Crucis y áreas destinadas a la oración, convirtiéndolo en un punto frecuente de peregrinación durante estos días.

Además, su entorno natural permite a los visitantes combinar la experiencia religiosa con momentos de esparcimiento en familia.

Otro de los atractivos cercanos es la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, ubicada en el centro de la ciudad, donde se realizan diversas actividades litúrgicas propias de la Semana Santa.

La cercanía entre estos puntos facilita a los visitantes recorrerlos en una misma jornada, haciendo de La Vega una alternativa accesible para quienes prefieren quedarse en la región del Cibao sin desplazarse a destinos de playa.

En el Museo Sacro los visitantes pueden explorar arte religiosofuente externa

Asimismo, en un recorrido por el Museo Sacro los visitantes pueden explorar arte religioso del siglo XVI, así como explorar restos arqueológicos de las Ruinas de La Vega vieja.

Durante este asueto, el flujo de visitantes hacia estos espacios suele incrementarse, motivado por la búsqueda de un ambiente más tranquilo, donde predominen la fe, la contemplación y el contacto con la naturaleza.